Матери погибшего в стоках агрокомплекса «Горноуральский» выплатят миллион

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Известно, что на рабочем месте скончался 55-летний житель поселка Горноуральский. В апреле прошлого года он устроился на предприятие в должности слесарь-машинист. 10 июля он скончался на работе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После проверкой выяснилось, что это произошло из-за ненадлежащей организации работы на предприятии. В том числе из-за неудовлетворительного контроля состояния здоровья работников.
Работодателю нужно будет выплатить матери погибшего один миллионов рублей, а также 70 тысяч рублей – за организацию и проведение похорон.
Напомним, что работник утонул в отстойниках агрокомплекса «Горноуральский». Тогда местные жители регулярно жаловались на нарушения в работе свинокомплекса.