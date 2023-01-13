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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Матери погибшего в стоках агрокомплекса «Горноуральский» выплатят миллион

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом с работодателя (агрокомплекса «Горноуральский») в пользу престарелой матери работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве, взыскали компенсацию.

Известно, что на рабочем месте скончался 55-летний житель поселка Горноуральский. В апреле прошлого года он устроился на предприятие в должности слесарь-машинист. 10 июля он скончался на работе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После проверкой выяснилось, что это произошло из-за ненадлежащей организации работы на предприятии. В том числе из-за неудовлетворительного контроля состояния здоровья работников.

Работодателю нужно будет выплатить матери погибшего один миллионов рублей, а также 70 тысяч рублей – за организацию и проведение похорон.

Напомним, что работник утонул в отстойниках агрокомплекса «Горноуральский». Тогда местные жители регулярно жаловались на нарушения в работе свинокомплекса.

Человек утонул в отстойниках агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Похороны#Работник#Моральная компенсация
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