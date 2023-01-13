Многодетная мать из Камышлова рассказала о состоянии после гибели троих сыновей

Со слов женщины, у семьи «все нормально»: в ближайшее время муж заберет Екатерину из роддома, где она родила пятого ребенка. После семьи планирует временно жить у знакомых, пока муниципальные власти выдают жилье из маневренного фонда, и решать вопросы с ведомствами — ПДН и СК.
У меня все мысли в кучу, все названивают. У меня истерика была, корвалол пила. Муж всю ночь ревел, — рассказала о состоянии после трагедии изданию «КП-Екатеринбург» жительница Камышлова.
Напомним, что во время трагедии дети находились по месту жительства одни: 42-летняя мать лежала в родильном доме с недоношенным младенцем, а отец был на работе. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сыщики отрабатывают версию с замыканием электропроводки, несоблюдением техники безопасности при обращении с огнем или проблемами печного отопления.