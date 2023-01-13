Многодетная мать из Камышлова рассказала о состоянии после гибели троих сыновей

Напомним, что во время трагедии дети находились по месту жительства одни: 42-летняя мать лежала в родильном доме с недоношенным младенцем, а отец был на работе. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сыщики отрабатывают версию с замыканием электропроводки, несоблюдением техники безопасности при обращении с огнем или проблемами печного отопления.