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Многодетная мать из Камышлова рассказала о состоянии после гибели троих сыновей

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Мама погибших в огне 10-летнего Ярослава, Владимира и 5-летнего Юрия рассказала о детях. Пожар в частном домовладении по улице Высокой в Камышлове вспыхнул 11 января и унес жизни троих несовершеннолетних.

Со слов женщины, у семьи «все нормально»: в ближайшее время муж заберет Екатерину из роддома, где она родила пятого ребенка. После семьи планирует временно жить у знакомых, пока муниципальные власти выдают жилье из маневренного фонда, и решать вопросы с ведомствами — ПДН и СК.

У меня все мысли в кучу, все названивают. У меня истерика была, корвалол пила. Муж всю ночь ревел, — рассказала о состоянии после трагедии изданию «КП-Екатеринбург» жительница Камышлова.
Знакомые рассказали о семье погибших троих детей во время пожара в Камышлове
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Напомним, что во время трагедии дети находились по месту жительства одни: 42-летняя мать лежала в родильном доме с недоношенным младенцем, а отец был на работе. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сыщики отрабатывают версию с замыканием электропроводки, несоблюдением техники безопасности при обращении с огнем или проблемами печного отопления.

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#Происшествия#Камышлов#Дети#Погиб#Мать#Многодетная мать#Анна Варнакина
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