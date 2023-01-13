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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Многодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Многодетным жителям Нижнего Тагила, имеющим троих и более детей, будет сохранено право на отсрочку по частичной мобилизации.

Ранее председатель Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в конце декабря 2022 годы был отменен пункт Директивы Генштаба об отсрочке многодетных отцов от частичной мобилизации. По ее словам, это связано с тем, что призыв по частичной мобилизации в России уже окончен, а возвращать военнослужащих из зоны СВО трудно.

Однако вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится.

Напомним, в рамках частичной мобилизации в России было призвано более 300 тысяч человек, часть из них ушла на фронт добровольцами. В СМИ распространяется информация, о том, что будет набираться вторая волна военнослужащих. Однако эту информацию не один раз опровергал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Слухи о новой волне частичной мобилизации прокомментировал Песков
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#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России#Военнослужащие#СВО#Отмена#Многодетные#Евгения Сафина
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