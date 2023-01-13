Многодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Ранее председатель Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в конце декабря 2022 годы был отменен пункт Директивы Генштаба об отсрочке многодетных отцов от частичной мобилизации. По ее словам, это связано с тем, что призыв по частичной мобилизации в России уже окончен, а возвращать военнослужащих из зоны СВО трудно.
Однако вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится.
Напомним, в рамках частичной мобилизации в России было призвано более 300 тысяч человек, часть из них ушла на фронт добровольцами. В СМИ распространяется информация, о том, что будет набираться вторая волна военнослужащих. Однако эту информацию не один раз опровергал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.