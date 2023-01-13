Многодетным тагильчанам с тремя детьми сохранят отсрочку по частичной мобилизации

Напомним, в рамках частичной мобилизации в России было призвано более 300 тысяч человек, часть из них ушла на фронт добровольцами. В СМИ распространяется информация, о том, что будет набираться вторая волна военнослужащих. Однако эту информацию не один раз опровергал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.