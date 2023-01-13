Многодетный отец заболел в Елани и умер в больнице

Жена Евгения Диана уверена, что ее муж умер из-за неоказания должной помощи в учебном центре. Диана рассказала, что они с супругом воспитывали троих детей. Он ничем не болел и не имел хронических болезней. В Елани, как утверждает Диана, Евгений простудился. Он говорил, что в учебной части ему никак не помогают.