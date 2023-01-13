Многодетный отец заболел в Елани и умер в больнице

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Смерть мужчины наступила в инфекционном стационаре в Малой Сосновке, сообщает 74.RU. В учебный центр он был отправлен 27 сентября. Через два месяца его отправили в коронавирусный госпиталь.
Жена Евгения Диана уверена, что ее муж умер из-за неоказания должной помощи в учебном центре. Диана рассказала, что они с супругом воспитывали троих детей. Он ничем не болел и не имел хронических болезней. В Елани, как утверждает Диана, Евгений простудился. Он говорил, что в учебной части ему никак не помогают.
Спустя время он выздоровел и снова заболел. Жена возила мужу таблетки, но ему становилось все хуже. Диана отмечает, что требовала отвезти мужа в больницу, но ей отказали.
Последняя встреча супругов состоялась 19 ноября. По словам женщины, он еле ходил, его буквально вывели под руки для встречи с ней. И только 22 ноября его госпитализировали в больницу. 30 декабря Евгения не стало.
Меня к нему не пускали. Говорили, что у него парализация, потом его вводили в искусственную кому, - добавила вдова.
В свидетельстве о смерти указан диагноз «отек легкого».
Удивляет халатность командиров, они, получается, не оказали ему вовремя медпомощь. Не отправили на обследование, даже когда человек уже не мог стоять на ногах, — добавила Диана.