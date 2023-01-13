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Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Андрей Бурухин, муж погибшей тагильчанки, был признан потерпевшим и 12 января допрошен в следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила.

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей врачами Демидовской городской больницы было заведено 9 января. В настоящее время проводится подготовка материалов, в дальнейшем ожидается поступление медицинской документации и назначение судмедэкспертизы.

Также Андрею Бурухину пришел ответ от прокуратуры Нижнего Тагила от 28 декабря 2022 года. В документе сообщается, что обращение по факту возможных противоправных действий (бездействий) со стороны медицинского персонала ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» было направлено в областной Минздрав. Ответов по результатам проверочных мероприятий пока не было, сообщила представитель потерпевшего, Юлия Липинская.

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Стало известно, что в рамках дела, возможно, появится еще один потерпевший — бывший супруг Светланы, отец старшего ребенка, проживающего с Андреем Бурухиным. 16-летний юноша учится в Высокогорском техникуме на повара.

Мы заявили это, поскольку у старшего сына Светланы есть биологический отец, который по закону, вправе представлять его интересы в рамках данного производства, но в случае его отказа, мы возьмем эти права на себя, — пояснила редакции TagilCity.ru Юлия Липинская, представитель потерпевшего.
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Кроме того, следователи провели допрос представителя потерпевшего. По заверению следователей, если представитель пострадавшего состоит на учете у психиатра, это не позволит участвовать в деле, рассказала Юлия Липинская корреспонденту TagilCity.ru. В следственном отделе Ленинского района от комментариев СМИ по этому мероприятию отказались.

Необходимости в моем допросе как представителя потерпевшего я не видела, но и отказываться не стала. Считаю, что это лишняя трата времени и бумаги, поскольку мои полномочия удостоверены нотариусом, — пояснила Юлия Липинская редакции TagilCity.ru.
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