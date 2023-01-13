Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу

Также Андрею Бурухину пришел ответ от прокуратуры Нижнего Тагила от 28 декабря 2022 года. В документе сообщается, что обращение по факту возможных противоправных действий (бездействий) со стороны медицинского персонала ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» было направлено в областной Минздрав. Ответов по результатам проверочных мероприятий пока не было, сообщила представитель потерпевшего, Юлия Липинская.