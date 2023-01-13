На поборы в школе искусств в Екатеринбурге пожаловались родители

В письме сказано, что взносы заставляют сдавать принудительно. Договор о пожертвованиях заключается при поступлении детей на бюджетное обучение. Педагоги также, по словам родителей, требуют приносить квитанции и постоянно угрожают. В случае неуплаты ребенка отчисляют, пишет Е1.

В документе сказано и куда школа может направить пожертвования. Однако по мнению родителей, костюмы и проезд на транспорте, если дети отправляются на конкурс, они не должны оплачивать со своего кармана. Они утверждают, что школа является бюджетной организацией, а потому зарплата и другие расходы должны оплачиваться из бюджета.

После того, как директору поступило гневное письмо, по словам родителей, директор школы попросила переписать договор и поставить другую дату. Так, с 15 по 18 декабря, пишут родители, директор и ее заместитель начали требовать с детей, которые обучаются на бюджете, подписать договора о пожертвованиях задним числом, а именно 1 сентября.