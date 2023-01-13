На поборы в школе искусств в Екатеринбурге пожаловались родители

Родители написали обращение в генеральную прокуратуру и к директору школы Любови Чепайкиной. Они потребовали, чтобы заместитель по учебной работе была привлечена к уголовной ответственности за вымогательство и вернула все деньги.
В письме сказано, что взносы заставляют сдавать принудительно. Договор о пожертвованиях заключается при поступлении детей на бюджетное обучение. Педагоги также, по словам родителей, требуют приносить квитанции и постоянно угрожают. В случае неуплаты ребенка отчисляют, пишет Е1.
В документе сказано и куда школа может направить пожертвования. Однако по мнению родителей, костюмы и проезд на транспорте, если дети отправляются на конкурс, они не должны оплачивать со своего кармана. Они утверждают, что школа является бюджетной организацией, а потому зарплата и другие расходы должны оплачиваться из бюджета.
После того, как директору поступило гневное письмо, по словам родителей, директор школы попросила переписать договор и поставить другую дату. Так, с 15 по 18 декабря, пишут родители, директор и ее заместитель начали требовать с детей, которые обучаются на бюджете, подписать договора о пожертвованиях задним числом, а именно 1 сентября.
По словам Любови Чепайкиной, письмо ей действительно пришло в декабре 2022 года. Из-за анонимной жалобы одна проверка уже прошла. Однако ожидается вторая — от управления культуры Екатеринбурга.
Директор отмечает, что имеется план финансово-хозяйственной деятельности, где подробно описано какие расходы и куда производятся. По ее словам, каждый год они отчитываются, а все документы имеются на сайте школы. Она отметила, что для родителей после жалобы было проведено собрание, где была зачитана жалоба.
Также Чепайкина добавила, что вины за собой не чувствует, и, если требуется, готова встретить прокуратуру. Она объяснила, что пожертвования уходят на те расходы, которые не входят в образовательную деятельность, например, костюмы, организацию конкурсов, фестивалей и семинаров.
Также директор отмечает, что бесплатными школы искусств никогда не были. За образование государство платит. Каждый ученик школе обходится в 25-30 тысяч в месяц. При этом пожертвования направляются на безопасность, обустройство и материально-техническую базу. На средства приобретаются костюмы, инструменты и прочее. В договоре это все отражено. При этом, по словам директора, если родители не хотят, то могут и не вносить ничего.