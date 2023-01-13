На снег в квартире пожаловалась жительница Невьянска

По словам женщины, управляющая компания не предпринимает никаких действий для исправления ситуации.
Жительница рассказывает, что снег находится на стене между кухней и коридором. Она отметила, что обратилась с жалобой в управляющую компанию, но за два дня ей никто так и не ответил, сообщила женщина в группе «Инцидент Невьянск».
Напомним, в Нижнем Тагиле студенты педагогического колледжа № 1 пожаловались на холод в общежитии. По их словам, им приходится ездить домой, а для некоторых это десятки километров. Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что в некоторых комнатах температура не достигает 18 градусов. В связи с этим руководство колледжа получило предостережение.