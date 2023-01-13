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На снег в квартире пожаловалась жительница Невьянска

Сегодня, 04:15
Фото: "Инцидент Невьянск"
На снег в собственной квартире пожаловалась жительница Невьянска. Она проживает в доме на улице Чапаева, 32.

По словам женщины, управляющая компания не предпринимает никаких действий для исправления ситуации.

Фото: "Инцидент Невьянск"

Жительница рассказывает, что снег находится на стене между кухней и коридором. Она отметила, что обратилась с жалобой в управляющую компанию, но за два дня ей никто так и не ответил, сообщила женщина в группе «Инцидент Невьянск».

Напомним, в Нижнем Тагиле студенты педагогического колледжа № 1 пожаловались на холод в общежитии. По их словам, им приходится ездить домой, а для некоторых это десятки километров. Роспотребнадзор провел проверку и выяснил, что в некоторых комнатах температура не достигает 18 градусов. В связи с этим руководство колледжа получило предостережение.

На заморозки в общежитии пожаловались студенты из Нижнего Тагила
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Невьянск#Отопление#Холод#Жалоба
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