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На темной дороге под Екатеринбургом водитель насмерть сбил пешехода в шляпе

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
Мужчина в шляпе вышел на проезжую часть в темное время суток и оказался под колесами ВАЗ-2109. Пешеход планировал пересечь трассу под Екатеринбургом на подъезде к поселку Красный, однако в сумерках водитель его не заметил.

Автомобилист увидел пострадавшего только после того, как почувствовал удар. Со слов регионального представителя Госавтоинспекции, участок дороги не был оборудован уличными светильниками, поэтому было темно. Автовладельцы проверили на алкотестере, измеритель показал отрицательный результат. До смертельного ДТП под Екатеринбургом на водителя четырежды составляли административный протокол за несоблюдение ПДД.

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ГИБДД Свердловской области напоминает пешеходам о важности наличия светоотражательных элементов на одежде.

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