На темной дороге под Екатеринбургом водитель насмерть сбил пешехода в шляпе

Автомобилист увидел пострадавшего только после того, как почувствовал удар. Со слов регионального представителя Госавтоинспекции, участок дороги не был оборудован уличными светильниками, поэтому было темно. Автовладельцы проверили на алкотестере, измеритель показал отрицательный результат. До смертельного ДТП под Екатеринбургом на водителя четырежды составляли административный протокол за несоблюдение ПДД.
ГИБДД Свердловской области напоминает пешеходам о важности наличия светоотражательных элементов на одежде.