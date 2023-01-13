Напавшему на офис МФО в Нижнем Тагиле под видом женщины назначено наказание

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Приговор вынесен в отношении Серов Владимира Кривцова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с оружием), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что в конце осени прошлого года мужчина, находясь под домашним арестом в Серове, приехал в Нижний Тагил, чтобы ограбить организацию.
Взяв с собой нож, он надел на себя маску, парик и женский розовый пуховик, после чего зашел в офис фирмы и приставил нож к горлу сотрудницы и стал стребовать отдать деньги. Женщина отдала злоумышленнику около 101 тысячи рублей.
После этого он приказал ей лечь на пол, чтобы он был уверен, что сможет беспрепятственно убежать, что далее и произошло. Теперь же мужчине назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.