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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Напавшему на офис МФО в Нижнем Тагиле под видом женщины назначено наказание

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
К четырем годам тюремного заключения приговорили жителя Серова, которого обвиняют в нападении на организацию, занимающуюся микрозаймами в Нижнем Тагиле. На сотрудницу фирмы он напал, переодевшись в женский розовый пуховик и надев парик.

Приговор вынесен в отношении Серов Владимира Кривцова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с оружием), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в конце осени прошлого года мужчина, находясь под домашним арестом в Серове, приехал в Нижний Тагил, чтобы ограбить организацию.

Взяв с собой нож, он надел на себя маску, парик и женский розовый пуховик, после чего зашел в офис фирмы и приставил нож к горлу сотрудницы и стал стребовать отдать деньги. Женщина отдала злоумышленнику около 101 тысячи рублей.

После этого он приказал ей лечь на пол, чтобы он был уверен, что сможет беспрепятственно убежать, что далее и произошло. Теперь же мужчине назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима.

Мужчина переоделся в женщину и ограбил офис в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Серов#Нападение#Наказние#Нож#Деньги
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