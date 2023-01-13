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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Неизвестный открыл стрельбу из пистолета у школы в Екатеринбурге

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Мужчина в черной одежде и с пистолетом замечен в районе Широкой речки в Екатеринбурге. Он сделал холостой выстрел из пистолета неподалеку одной из школ. Об этом рассказывают местные жители.

По словам очевидцев, они видели неизвестного в районе 07:00 около дома на улице Евгения Савкова, 46. Неизвестный достал травматический пистолет и стрельнул из него. Затем он пошел в сторону улицы Ручейная, 55, сообщается в группе Мичуринского Вконтакте.

Мужчина был одет в черную одежду, а за спиной у него был камуфляжный рюкзак, рассказывает очевидец. Он обратился в полицию и предупредил местных жителей. В полиции Екатеринбурга сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

Напомним, в начале декабря около бизнес-центра Высоцкий случилась потасовка, в ходе которой совершались выстрелы из травматического оружия. Мужчину, который является владельцем оружия, доставили в полиции для установления мотивов его поведения.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пистолет#Стрельба#Школа#Дети
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