Неизвестный открыл стрельбу из пистолета у школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По словам очевидцев, они видели неизвестного в районе 07:00 около дома на улице Евгения Савкова, 46. Неизвестный достал травматический пистолет и стрельнул из него. Затем он пошел в сторону улицы Ручейная, 55, сообщается в группе Мичуринского Вконтакте.
Мужчина был одет в черную одежду, а за спиной у него был камуфляжный рюкзак, рассказывает очевидец. Он обратился в полицию и предупредил местных жителей. В полиции Екатеринбурга сообщили, что уже начали проверку по данному факту.
Напомним, в начале декабря около бизнес-центра Высоцкий случилась потасовка, в ходе которой совершались выстрелы из травматического оружия. Мужчину, который является владельцем оружия, доставили в полиции для установления мотивов его поведения.