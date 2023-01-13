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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Новые окна установят в холодном садике № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей

Сегодня, 13:12
Фото: Родители детсада № 3
Холодный детский сад № 3 в Нижнем Тагиле
Деньги на установку новых оконных блоков в детском саду № 3 будут выделены в 2023 году для групповых помещений с низким температурным режимом.

После жалоб родителей на холод в детском саду № 3 объединения «Солнечный круг» и публикации TagilCity.ru Управление образования провело проверку параметров температуры воздуха в помещениях. Там отметили, что в ноябре–декабре 2022 года обращений по данному поводу от администрации МАДОУ «Солнечный круг» в УПРО не поступало.

Выяснилось, что 9 января после долгих новогодних каникул в двух группах дошкольного учреждения было зафиксировано +16…+17 градусов. Дети сразу же были переведены в другие группы и незамедлительно сделана заявка в обслуживающую организацию МБУ «ЦОЗиП».

По данным обслуживающей организации температура теплоносителя в здании на подаче соответствует нормам и инженерные сети работают в штатном режиме. В помещениях с низким температурным режимом требуется замена оконных блоков. На это будут выделены средства в процессе исполнения бюджета 2023 года, — рассказала TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Напомним, тагильчане пожаловались, что дети замерзают в детсаду № 3. После новогодних праздников там была проведена прокурорская проверка. Родители воспитанников рассказали, что перед этим в группах всю ночь работали обогреватели, а с окон было снято утепление. Одеяла и пленки возвратили на место, после того, как проверяющие уехали. Кроме того, Роспотребнадзор направил в адрес дошкольного учреждения предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Перед прокурорской проверкой в детсаде Нижнего Тагила всю ночь включали обогреватели
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Детский сад#Холод#Управление образования#Проверка
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