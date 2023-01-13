Новые окна установят в холодном садике № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей

Напомним, тагильчане пожаловались, что дети замерзают в детсаду № 3. После новогодних праздников там была проведена прокурорская проверка. Родители воспитанников рассказали, что перед этим в группах всю ночь работали обогреватели, а с окон было снято утепление. Одеяла и пленки возвратили на место, после того, как проверяющие уехали. Кроме того, Роспотребнадзор направил в адрес дошкольного учреждения предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.