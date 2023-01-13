Новые окна установят в холодном садике № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
После жалоб родителей на холод в детском саду № 3 объединения «Солнечный круг» и публикации TagilCity.ru Управление образования провело проверку параметров температуры воздуха в помещениях. Там отметили, что в ноябре–декабре 2022 года обращений по данному поводу от администрации МАДОУ «Солнечный круг» в УПРО не поступало.
Выяснилось, что 9 января после долгих новогодних каникул в двух группах дошкольного учреждения было зафиксировано +16…+17 градусов. Дети сразу же были переведены в другие группы и незамедлительно сделана заявка в обслуживающую организацию МБУ «ЦОЗиП».
По данным обслуживающей организации температура теплоносителя в здании на подаче соответствует нормам и инженерные сети работают в штатном режиме. В помещениях с низким температурным режимом требуется замена оконных блоков. На это будут выделены средства в процессе исполнения бюджета 2023 года, — рассказала TagilCity.ru начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Напомним, тагильчане пожаловались, что дети замерзают в детсаду № 3. После новогодних праздников там была проведена прокурорская проверка. Родители воспитанников рассказали, что перед этим в группах всю ночь работали обогреватели, а с окон было снято утепление. Одеяла и пленки возвратили на место, после того, как проверяющие уехали. Кроме того, Роспотребнадзор направил в адрес дошкольного учреждения предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.