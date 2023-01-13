Новый «Паровоз Черепановых» появится в Нижнем Тагиле

Сама площадка появилась в конце 90-х годов. Частичное благоустройство парковой зоны проводилось более шести лет назад. Тогда был установлен детский игровой комплекс и спортивная площадка. На другие работы не хватало средств. Теперь сквер участвовал в голосовании на реконструкцию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После подведения итогов на ремонт было выделено 99,6 миллиона рублей, сообщили в администрации города.