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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Новый «Паровоз Черепановых» появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

Новую площадку для благоустройства выбрали жители в Нижнем Тагиле

В 2023 году стартует благоустройство Нижне-Выйского сквера, расположенного на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. В голосовании по выбору объектов сквер набрал 29,5 тысячи голосов. Дополнительно на площадке установят макет паровоза Черепановых.

Сама площадка появилась в конце 90-х годов. Частичное благоустройство парковой зоны проводилось более шести лет назад. Тогда был установлен детский игровой комплекс и спортивная площадка. На другие работы не хватало средств. Теперь сквер участвовал в голосовании на реконструкцию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После подведения итогов на ремонт было выделено 99,6 миллиона рублей, сообщили в администрации города.

Работы в Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила начнутся этой весной. По словам главного архитектора проекта Ольги Барченковой, наличие охранных зон инженерных сетей и линии ЛЭП в границах участка внесли свои ограничения. Однако проектировщики постарались максимально рационально использовать участок.

Также были учтены пожелания местных жителей. Например, детская площадка будет перенесена ближе к центру парка. Это позволит решить сразу несколько проблем — снизить пылевую и шумовую нагрузку от транспорта, а также исключить попадание дождевой воды с проезжей части. Кроме того, игровое пространство будет увеличено. Там оборудуют несколько зон для разных возрастов.

Также решен вопрос со спортивным досугом. Имеющаяся территория будет приведена в порядок, а также дополнительно будут установлены тренажеры. На дорожках поменяют покрытие и соединят сквер транзитным маршрутом с перекрестком улиц Верхняя Черепанова — Краснознаменная и плотиной. Кроме того, на местности установят новое освещение, камеры и оборудуют парковку. Общая площадь благоустройства составит 3,56 га.

В парке поменяют озеленение и установят туалет, урны, скамьи и прочее. Дополнительно на площадке смонтируют «Паровоз Черепановых» в честь 190-летия постройки первого паровоза.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что обновленный сквер откроется уже к осени 2023 года. На данный момент подготавливается конкурсная документация.

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#Ирина Кирилова#Город#Касается каждого#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Благоустройство#Нацпроект#Черепановы#Паровоз#Сквер
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