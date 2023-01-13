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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

О наличии детских лекарств в аптеках высказался свердловский Росздравнадзор

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
Информацию о дефиците лекарств для детей в аптеках Свердловской области опроверг Росздравнадзор. Ранее жители региона жаловались на нехватку препаратов. В частности, «Нурофена» суспензии и «Ибупрофена».

Однако, по данным Росздравназора региона, препараты для снижения температуры и лечения ОРВИ поступают в аптеки регулярно, сообщает «КП-Екатеринбург». За январь 2023 года в оборот в России поступило 120 серий препаратов «Ибупрофена» и «Нурофена».

В Уральском регионе, по данным ведомства, в местных аптеках имеется препарат с МНН «Ибупрофен» в различной лекарственной форме. Также в аптеках нет дефицита и лекарства «Ингалипт». В начале января в точки продаж поступило около 600 тысяч упаковок по всей России. Также покупатели могут выбрать другие аналогичные лекарства, утверждают в Росздравнадзоре.

Ранее в аптеках Екатеринбурга фармацевты заявляли о проблемах с поставками. Также на отсутствие препаратов в аптеках жаловались жители Нижнего Тагила.

На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Аптека#Лечение
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