О наличии детских лекарств в аптеках высказался свердловский Росздравнадзор

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Однако, по данным Росздравназора региона, препараты для снижения температуры и лечения ОРВИ поступают в аптеки регулярно, сообщает «КП-Екатеринбург». За январь 2023 года в оборот в России поступило 120 серий препаратов «Ибупрофена» и «Нурофена».
В Уральском регионе, по данным ведомства, в местных аптеках имеется препарат с МНН «Ибупрофен» в различной лекарственной форме. Также в аптеках нет дефицита и лекарства «Ингалипт». В начале января в точки продаж поступило около 600 тысяч упаковок по всей России. Также покупатели могут выбрать другие аналогичные лекарства, утверждают в Росздравнадзоре.
Ранее в аптеках Екатеринбурга фармацевты заявляли о проблемах с поставками. Также на отсутствие препаратов в аптеках жаловались жители Нижнего Тагила.