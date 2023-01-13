О наличии детских лекарств в аптеках высказался свердловский Росздравнадзор

В Уральском регионе, по данным ведомства, в местных аптеках имеется препарат с МНН «Ибупрофен» в различной лекарственной форме. Также в аптеках нет дефицита и лекарства «Ингалипт». В начале января в точки продаж поступило около 600 тысяч упаковок по всей России. Также покупатели могут выбрать другие аналогичные лекарства, утверждают в Росздравнадзоре.