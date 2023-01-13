По ее словам, показ постановки был запланирован полгода назад. Договор заключили на 1 февраля. Когда в начале февраля она увидела пародии песен в исполнении Назарова, которые он распространял в интернете, ей это не понравилось. Руководству Дворца молодежи о произошедшем стало известно 9 января. Сразу после этого в добровольном порядке договор был расторгнут.