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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Об отмене спектакля с Дмитрием Назаровым высказалась директор дворца в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:01
Фото: скриншот видео с YouTube-канала дмитрия Назарова
Директор Дворца молодежи в Нижнем Тагиле Татьяна Мокрецова высказалась об отмене спектакля с участием Дмитрия Назарова. Жители города добились отмены постановки «Корень любви» после пародии актера на песню «С чего начинается Родина».

В композиции тагильчане усмотрели критику специальной военной операции. Татьяна Мокрецова, в разговоре с «КП-Екатеринбург» объяснила, почему в Нижнем Тагиле больше не ждут актера.

По ее словам, показ постановки был запланирован полгода назад. Договор заключили на 1 февраля. Когда в начале февраля она увидела пародии песен в исполнении Назарова, которые он распространял в интернете, ей это не понравилось. Руководству Дворца молодежи о произошедшем стало известно 9 января. Сразу после этого в добровольном порядке договор был расторгнут.

Она отметила, что на базе Дворца молодежи в Нижнем Тагиле открыт штаб помощи мобилизованным. В данном направлении идет работа. В частности, отправляется гуманитарная помощь, а также оказывается помощь семьям мобилизованных.

Эта помощь не может осуществляться параллельно с концертом Назарова. Он гадит в сторону наших парней, наших тагильчан, которые находятся в зоне СВО. А мы бы его сюда впустили?! Конечно нет, — добавила Татьяна Мокрецова.

При этом депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева предложила лишить звезду «Кухни» гражданства.

Своей жесткой позицией против предателей вы отменили концерт Дмитрия Назарова. Люди, которые против своей страны, не имеют права на народную поддержку. Таких конечно нужно лишать наград. И, возможно, лишать гражданства, — сказала Жанна Рябцева.
Спектакль с осудившим СВО актером отменен в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Спектакль#Скандал
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