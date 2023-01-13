Охранник умер во время ночной смены в школе №45 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Его труп нашли работники пищеблока учреждения, сообщает АН «Между строк». По данным издания, погибший – бывший силовик в звании подполковник.
По словам источника издания, когда повара утром пришла в школу, им никто не открыл дверь. Тогда она вынуждены были зайти через другую дверь. В этот момент они и увидели труп.
По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, охраннику было 67 лет. Признаков криминала в его смерти не найдено.
Тем не менее по данному факту проводится проверка. В школе уже был проведен осмотр, а тело отправлено для вскрытия и экспертизы, добавил старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга.
Ранее сообщалось о жителе Краснотурьинска, который умер по дороге в магазин. Его тело нашли случайные прохожие. Позднее выяснилось, что мужчину звали Александр. Прибывшие медики попытались его реанимировать, но было поздно.