TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Охранник умер во время ночной смены в школе №45 Нижнего Тагила

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
В ночь с 11 на 12 января во время дежурства в школе №45 Нижнего Тагила скончался охранник.

Его труп нашли работники пищеблока учреждения, сообщает АН «Между строк». По данным издания, погибший – бывший силовик в звании подполковник.

По словам источника издания, когда повара утром пришла в школу, им никто не открыл дверь. Тогда она вынуждены были зайти через другую дверь. В этот момент они и увидели труп.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, охраннику было 67 лет. Признаков криминала в его смерти не найдено.

Тем не менее по данному факту проводится проверка. В школе уже был проведен осмотр, а тело отправлено для вскрытия и экспертизы, добавил старший помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга.

Ранее сообщалось о жителе Краснотурьинска, который умер по дороге в магазин. Его тело нашли случайные прохожие. Позднее выяснилось, что мужчину звали Александр. Прибывшие медики попытались его реанимировать, но было поздно. 

Житель Краснотурьинска умер по дороге в магазин
Узнать подробнее
Читайте также:
Лыжник умер на базе «Спартак» в Нижнем ТагилеВодитель умер за рулем: под Екатеринбургом КАМАЗ вылетел в кювет
#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Охранник#Умер#Школа
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Сегодня, 11:02