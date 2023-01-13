Охранник умер во время ночной смены в школе №45 Нижнего Тагила

По словам источника издания, когда повара утром пришла в школу, им никто не открыл дверь. Тогда она вынуждены были зайти через другую дверь. В этот момент они и увидели труп.



По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, охраннику было 67 лет. Признаков криминала в его смерти не найдено.