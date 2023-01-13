Отец умершего 5-месячного ребенка в Нижнем Тагиле стал потерпевшим по уголовному делу

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Во время допроса 12 января он заявил, что хочет привлечь к ответственности ГАУЗ СО «ОДКБ», где наблюдали ребенка. По мнению родителя погибшего мальчика, ребенка выписали достаточно рано.
Известно, что Минздрав будет разбирать этот случай на заседании Областной комиссии по детской смертности. Кроме того, также будет проведена оценка организации и качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах наблюдения.
Напомним, ребенок проходил профилактическое обследование в больнице Екатеринбурга. К моменту выписки Анна Томилова — мама малыша — заметила у сына несильный кашель, однако анализы, по словам врачей, были в норме, поэтому 20 декабря члены семьи уже оказались дома в Нижнем Тагиле.