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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Отец умершего 5-месячного ребенка в Нижнем Тагиле стал потерпевшим по уголовному делу

Сегодня, 15:55
Фото: TagilCity.ru
Муж Анны Томиловой из Нижнего Тагила — матери, потерявшей ребенка, — стал потерпевшим в рамках уголовного дела. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила представитель семьи Юлия Липинская.

Во время допроса 12 января он заявил, что хочет привлечь к ответственности ГАУЗ СО «ОДКБ», где наблюдали ребенка. По мнению родителя погибшего мальчика, ребенка выписали достаточно рано.

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Известно, что Минздрав будет разбирать этот случай на заседании Областной комиссии по детской смертности. Кроме того, также будет проведена оценка организации и качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах наблюдения.

Напомним, ребенок проходил профилактическое обследование в больнице Екатеринбурга. К моменту выписки Анна Томилова — мама малыша — заметила у сына несильный кашель, однако анализы, по словам врачей, были в норме, поэтому 20 декабря члены семьи уже оказались дома в Нижнем Тагиле.

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