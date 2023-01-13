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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в список лучших школ России

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в рейтинг лучших школ России по подготовке учеников к олимпиадам по математике и естественным наукам. Кроме нее туда вошли 3 школы Екатеринбурга. Список был составлен центром «Сириус», куда каждый год отправляют наиболее умных детей из всех регионов РФ.

Так, в списке оказался элитный центр СУНЦ УрФУ. Он вошел в двадцатку лучших, оказавшись на 19 строчке. Также в рейтинг попали гимназия № 9 и лицей № 130. Они не вошли в топ, но получили места в рейтинге 200 школ.

В пресс-службе образовательного центра заявили, что рейтинг строится по внешним данным и сами учебные заведения повлиять на него не могут. При анализе учитываются результаты олимпиад, в том числе и международных, результаты мероприятий, которые входят в госресурс лиц, проявивших выдающиеся способности, а также другие соревнования и конкурсы.

Отдельно в рейтинге выделяется 20 школ-лидеров. Они упорядочены по набранным баллам. Остальные школы группируются по регионам.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Школа#Топ#Рейтинг
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