Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в список лучших школ России

В пресс-службе образовательного центра заявили, что рейтинг строится по внешним данным и сами учебные заведения повлиять на него не могут. При анализе учитываются результаты олимпиад, в том числе и международных, результаты мероприятий, которые входят в госресурс лиц, проявивших выдающиеся способности, а также другие соревнования и конкурсы.