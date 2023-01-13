Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в список лучших школ России

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Так, в списке оказался элитный центр СУНЦ УрФУ. Он вошел в двадцатку лучших, оказавшись на 19 строчке. Также в рейтинг попали гимназия № 9 и лицей № 130. Они не вошли в топ, но получили места в рейтинге 200 школ.
В пресс-службе образовательного центра заявили, что рейтинг строится по внешним данным и сами учебные заведения повлиять на него не могут. При анализе учитываются результаты олимпиад, в том числе и международных, результаты мероприятий, которые входят в госресурс лиц, проявивших выдающиеся способности, а также другие соревнования и конкурсы.
Отдельно в рейтинге выделяется 20 школ-лидеров. Они упорядочены по набранным баллам. Остальные школы группируются по регионам.