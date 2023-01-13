После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Один из организаторов в беседе с TagilCity.ru пояснил, что зрителям была предложена возможность обменять билет на мероприятие с участием других артистов. Часть зрителей пояснили, что другая дата их не устраивает, другие — охотно согласились на обмен.
У нас никакой конфронтации нет со зрителем. Многие стали спрашивать, можно ли попасть на другой спектакль. Возврат производится через сайты или через профкомы. На площадке (ГДМ — прим.ред.) не было продано ни одного билета, — пояснил один из организаторов спектакля корреспонденту TagilCity.ru.
Отметим, что у зрителей есть возможность попасть на одно из трех мероприятий: спектакль с участием Федора Добронравова и Марины Ивановой «Ты где-то рядом», спектакль «Ищу мужа» с Марией Порошиной и концерт Александра Панайотова.
Возврат билетов, купленных через Bilet96, можно оформить на сайте, указав номер заказа и номер телефона/адрес электронной почты.
В организации, реализующей билеты отметили, что афиша на спектакль с Назаровым была размещена на улицах города за три недели до спектакля (спектакль был назначен на 1 февраля).
У нас не так много продано было билетов. Но, в нашем понимании, он артист медийный, публичный, и сколько нужно было продать билетов, мы бы продали, — пояснил один из организаторов редакции TagilCity.ru.
Добавим, спектакль «Корень любви» был отменен из-за скандала. Люди оказались недовольны высказываниями Дмитрия Назарова по поводу спецоперации и мобилизации, о чем стали высказывать в социальных сетях.
Как пояснили организаторы, именно они приняли решение об отмене спектакля после появившегося от людей негатива.
Нам никто не запрещал, нам никто не угрожал. Мы приняли решение. Это было позавчера. Спектакль стоял еще 3 февраля в Полевском, там вообще был продан весь зал. Мы приняли решение, не ради черного пиара, а чтобы вообще исключить любой негатив. Назаров — человек публичный, я это понимаю. Но он настолько ювелирно и талантливо играет на спектакле. Хорошо, люди думают так. Мы отменили, мы готовы возвращать билеты, — пояснил редакции организатор.
Летом 2022 года в Екатеринбурге и Перми был отменен концерт группы Anacondaz. Инициатором стали власти Екатеринбурга. Как поясняли в прокуратуре, артисты критиковали власть и осуждали СВО, тем самым дискредитируя ВС РФ, что противоречит законодательству.
Кроме того, по сообщениями СМИ, активисты призывают отменить концерты Леонида Агутина, который также высказывался об СВО. Официально отменили концерты и группе «Каста», которые попали в список нежелательных артистов.