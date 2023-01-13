TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты

Сегодня, 11:02
Фото: Официальный сайт Дмитрия Назарова
После отмены спектакля «Корень любви» с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, организаторы дали возможность жителям Нижнего Тагила поменять билеты на концерты других артистов.

Один из организаторов в беседе с TagilCity.ru пояснил, что зрителям была предложена возможность обменять билет на мероприятие с участием других артистов. Часть зрителей пояснили, что другая дата их не устраивает, другие — охотно согласились на обмен.

У нас никакой конфронтации нет со зрителем. Многие стали спрашивать, можно ли попасть на другой спектакль. Возврат производится через сайты или через профкомы. На площадке (ГДМ — прим.ред.) не было продано ни одного билета, — пояснил один из организаторов спектакля корреспонденту TagilCity.ru.

Отметим, что у зрителей есть возможность попасть на одно из трех мероприятий: спектакль с участием Федора Добронравова и Марины Ивановой «Ты где-то рядом», спектакль «Ищу мужа» с Марией Порошиной и концерт Александра Панайотова.

Возврат билетов, купленных через Bilet96, можно оформить на сайте, указав номер заказа и номер телефона/адрес электронной почты.

В организации, реализующей билеты отметили, что афиша на спектакль с Назаровым была размещена на улицах города за три недели до спектакля (спектакль был назначен на 1 февраля).

У нас не так много продано было билетов. Но, в нашем понимании, он артист медийный, публичный, и сколько нужно было продать билетов, мы бы продали, — пояснил один из организаторов редакции TagilCity.ru.
Концерт группы Anacondaz отменили в Екатеринбурге незадолго до начала из-за мэрии
Узнать подробнее

Добавим, спектакль «Корень любви» был отменен из-за скандала. Люди оказались недовольны высказываниями Дмитрия Назарова по поводу спецоперации и мобилизации, о чем стали высказывать в социальных сетях.

Как пояснили организаторы, именно они приняли решение об отмене спектакля после появившегося от людей негатива.

Нам никто не запрещал, нам никто не угрожал. Мы приняли решение. Это было позавчера. Спектакль стоял еще 3 февраля в Полевском, там вообще был продан весь зал. Мы приняли решение, не ради черного пиара, а чтобы вообще исключить любой негатив. Назаров — человек публичный, я это понимаю. Но он настолько ювелирно и талантливо играет на спектакле. Хорошо, люди думают так. Мы отменили, мы готовы возвращать билеты, — пояснил редакции организатор.
Об отмене спектакля с Дмитрием Назаровым высказалась директор дворца в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Летом 2022 года в Екатеринбурге и Перми был отменен концерт группы Anacondaz. Инициатором стали власти Екатеринбурга. Как поясняли в прокуратуре, артисты критиковали власть и осуждали СВО, тем самым дискредитируя ВС РФ, что противоречит законодательству.

Кроме того, по сообщениями СМИ, активисты призывают отменить концерты Леонида Агутина, который также высказывался об СВО. Официально отменили концерты и группе «Каста», которые попали в список нежелательных артистов.

Группа Anacondaz судится с властями Екатеринбурга и Перми из-за отмены концертов
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Общество#Свободное время#Операция на Украине#Эксклюзив#Дмитрий Назаров#Отмена#Спектакль#ГДМ
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56