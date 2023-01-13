После получения травмы первоклассницей школу в Нижнем Тагиле ожидает проверка

Ранее сообщалось, что во время урока на девочку рухнула шведская стенка. Все случилось тогда, когда она бегала с мячом. Из школы ребенок уехал на автомобиле «скорой помощи». У нее подозревали перелом, однако в результате диагностировали серьезный вывих. Для дальнейшего лечения девочке придется вырвать два зуба.