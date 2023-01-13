После получения травмы первоклассницей школу в Нижнем Тагиле ожидает проверка

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
ЧП случилось в стенах школы №23. Предварительно известно, что 12 января примерно в 15.20 во время занятия физкультурой в продленке девочка травмировала челюсть, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что намерены дать оценку на предмет соблюдения руководством учреждения требований законов. По окончании проверки будут приняты меры.
Ранее сообщалось, что во время урока на девочку рухнула шведская стенка. Все случилось тогда, когда она бегала с мячом. Из школы ребенок уехал на автомобиле «скорой помощи». У нее подозревали перелом, однако в результате диагностировали серьезный вывих. Для дальнейшего лечения девочке придется вырвать два зуба.