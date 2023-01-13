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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

После получения травмы первоклассницей школу в Нижнем Тагиле ожидает проверка

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
Прокуратура проведет проверку в школе №23 после публикации TagilСity.ru. Ранее в спортзале учреждения ученица 1 класса травмировала челюсть.

ЧП случилось в стенах школы №23. Предварительно известно, что 12 января примерно в 15.20 во время занятия физкультурой в продленке девочка травмировала челюсть, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что намерены дать оценку на предмет соблюдения руководством учреждения требований законов. По окончании проверки будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что во время урока на девочку рухнула шведская стенка. Все случилось тогда, когда она бегала с мячом. Из школы ребенок уехал на автомобиле «скорой помощи». У нее подозревали перелом, однако в результате диагностировали серьезный вывих. Для дальнейшего лечения девочке придется вырвать два зуба.

Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Челюсть#Травма#Спортзал#Школа#Проверка
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