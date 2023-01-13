Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику

Тагильчанка рассказала, что училась на киноведа и театроведа, и ее всегда тянуло к съемке. Раньше Полина снимала на пленочный фотоаппарат. И только когда тяга к фото и видео соединилась с путешествиями, она поняла, что идет в правильном направлении. Помимо канала известного видеоблогера, Полину вдохновляют еще две путешественницы с сотнями тысяч подписчиков — Алина Солопова и Ксения (как Элли и Тотошка) из Санкт-Петербурга.