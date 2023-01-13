Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику

В планах у Полины на Севере было полюбоваться сиянием, увидеть дельфинов, посетить дайвинг центр, побывать на перевале Геологов и многое другое. Не все удалось, но, как признается тагильчанка, путешествия учат принятию разных обстоятельств, о чем она и рассуждает в своем видео.
Самое главное, такие путешествия учат принятию всего, что происходит с тобой. Часто, когда что-то происходит не по плану, мы начинаем нервничать, паниковать, а тут это становится невозможным. Ты учишься принимать жизнь такой, какая она есть прямо сейчас. События, которые кажутся неудачей, стоит воспринять с другой стороны и осознать, как новые возможности. Такие путешествия нужны для того, чтобы ты мог подумать о том, о чем просто забываешь подумать в силу своей занятости и проблем. Тут пейзажи позволяют отказаться от всех этих мыслей и думать о том, что более важно на самом деле, — делится девушка.
Путешественница делится, что Териберка оказалась самым туристическим местом за время всей поездки, однако там не оказалось заправочной станции. Так что о дополнительном топливе нужно заботиться на выезде из Мурманска. Девушке удалось посетить Териберку, болотистые леса Кольского полуострова, полуострова Средний и Рыбачий.
Путешествие обошлось в 40-50 тысяч рублей — на аренду автомобиля, бензин, еду и еще некоторые траты.
Полина уже планирует новую поездку, но пока не говорит, куда именно — держит интригу. Она хочет, чтобы эта поездка была более экстремальной, проверяющей на прочность и более вдохновляющей. Самой первой серьезной поездкой для Полины стало путешествие автостопом от Екатеринбурга до Севастополя.
Это стало первым толчком и пониманием, что я люблю именно такой формат путешествий. После этого было простые поездки — в Армению, в Беларусь. Было одиночное путешествие в три страны — Венгрию, Словению и Хорватию. После этого было автопутешествие в Башкирию, поход на скалы «Зубы Шурале», — поделилась Полина Манакова с корреспондентом TagilCity.ru.
В комментариях к видео люди делают комплименты видеоряду: «Очень душевно», «Талантливо сделано», «Медитативно». Как оказалось, видео о путешествии по Арктике, — первое серьезное видео для Полины, и она планирует и дальше развиваться в этом направлении.
Тагильчанка рассказала, что училась на киноведа и театроведа, и ее всегда тянуло к съемке. Раньше Полина снимала на пленочный фотоаппарат. И только когда тяга к фото и видео соединилась с путешествиями, она поняла, что идет в правильном направлении. Помимо канала известного видеоблогера, Полину вдохновляют еще две путешественницы с сотнями тысяч подписчиков — Алина Солопова и Ксения (как Элли и Тотошка) из Санкт-Петербурга.
До этого я не снимала ничего, потому что камера у меня появилась только летом. Это моя первая попытка что-то снять, показать. Я не считаю ее идеальной. Это попытка посмотреть, могу ли я создать создать что-то, что было бы интересно смотреть другим. Я очень рада, что я сделала этот первый шаг лично для себя, — поделилась Полина Манакова.
Девушка рассказала, как ей удается совмещать работу и путешествия. Дело в том, что она работает в частной школе, и там к ее отпускам относятся с пониманием. В основном Полина берет учеников на репетиторство, что позволяет ей выстраивать удобный график работы.
У меня очень крутой директор. Она чуть ли не одна из первых, кто посмотрел мое видео. Относятся очень с пониманием, так что все хорошо, с этим проблем у меня нет, — пояснила тагильчанка.