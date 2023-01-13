Пропавшая после ссоры с мамой школьница под Екатеринбургом найдена в подъезде

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, история завершилась благополучно. Девочка была обнаружена в подъезде собственного дома. Она спряталась в укромном месте, чтобы ее никто не видел. Ничего криминального с ней не случилось.
Она была опрошена в присутствии родителей на предмет реальных мотивов ухода из дома. Ранее Горелых сообщал, что девочку видели утром 13 января, как она шла из дома по улице Красных Героев в школу. Однако туда она не пришла, а потом не вернулась домой. Телефона у нее с собой не было.
Отмечается, что семья, в которой воспитывается девочка — неполная. Мама 1977 года рождения является уроженкой одной из бывших союзных республик. Она является гражданкой РФ и работает фасовщицей. Папа ребенка проживает отдельно. Сначала родители пытались найти дочь самостоятельно, но когда у них не получилось этого сделать, то обратились в полицию.