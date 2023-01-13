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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Пропавшая после ссоры с мамой школьница под Екатеринбургом найдена в подъезде

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
Поиски 14-летней девочки в Березовском завершены. Она пропала 12 января после того, как поссорилась с мамой из-за учебы. Последняя была недовольна тем, что дочь недостаточно внимательна к урокам. Поисками занимались полиция и волонтеры.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, история завершилась благополучно. Девочка была обнаружена в подъезде собственного дома. Она спряталась в укромном месте, чтобы ее никто не видел. Ничего криминального с ней не случилось.

Она была опрошена в присутствии родителей на предмет реальных мотивов ухода из дома. Ранее Горелых сообщал, что девочку видели утром 13 января, как она шла из дома по улице Красных Героев в школу. Однако туда она не пришла, а потом не вернулась домой. Телефона у нее с собой не было.

Отмечается, что семья, в которой воспитывается девочка — неполная. Мама 1977 года рождения является уроженкой одной из бывших союзных республик. Она является гражданкой РФ и работает фасовщицей. Папа ребенка проживает отдельно. Сначала родители пытались найти дочь самостоятельно, но когда у них не получилось этого сделать, то обратились в полицию.

14-летняя девочка в хиджабе пропала в Березовском
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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Пропавшие#Поиски#Ирина Кирилова
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