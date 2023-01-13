Пропавшая после ссоры с мамой школьница под Екатеринбургом найдена в подъезде

Она была опрошена в присутствии родителей на предмет реальных мотивов ухода из дома. Ранее Горелых сообщал, что девочку видели утром 13 января, как она шла из дома по улице Красных Героев в школу. Однако туда она не пришла, а потом не вернулась домой. Телефона у нее с собой не было.