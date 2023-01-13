Пьяный житель Нижнего Тагила собирался убить брата сожительницы осколком бутылки

Когда обвиняемый принялся материть тагильчанку, в потасовку вмешался ее брат (родственник находился поблизости). Пострадавший просил прекратить антизаконные действия. В ответ на это житель Нижнего Тагила, на которого завели уголовное дело по статье о покушении на убийство, поднял с земли осколок бутылки и ударил им пострадавшего по шее. «Розочку» из рук подсудимого выбил общий знакомый. Медицинскую помощь оказали оперативно.