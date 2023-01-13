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Пьяный житель Нижнего Тагила собирался убить брата сожительницы осколком бутылки

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Между пьяным молодым человеком 1999 года рождения и его сожительницей возник конфликт, в ход которого вмешался брат девушки. Тагильчанин планировал убить родственника подруги и ударил его осколком бутылки. Инцидент случился у кальян-бара по улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле 4 сентября 2021 года.

Когда обвиняемый принялся материть тагильчанку, в потасовку вмешался ее брат (родственник находился поблизости). Пострадавший просил прекратить антизаконные действия. В ответ на это житель Нижнего Тагила, на которого завели уголовное дело по статье о покушении на убийство, поднял с земли осколок бутылки и ударил им пострадавшего по шее. «Розочку» из рук подсудимого выбил общий знакомый. Медицинскую помощь оказали оперативно.

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Обвинительное заключение в отношении нападавшего утвердила прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила, дальнейшее рассмотрение дела будет в суде. Агрессивному тагильчанину грозит уголовный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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