РЭО: 160 предприятий в РФ готовы выпускать технику для обработки ТКО

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Российский экологический оператор запустил площадку в апреле 2022 года с целью поиска и продвижения российских компаний, которые заняты в сфере производства оборудования для обращения с ТКО. Об этом информирует newsnn.ru.
Денис Буцаев рассказал, что база онлайн-площадки постоянно пополняется и демонстрирует свою востребованность среди инвесторов отрасли и представителей бизнеса. Именно благодаря этой площадке предприятия, работающие в области обращения с отходами, получают возможность подобрать альтернативу импортному оборудованию, воспользоваться государственной поддержкой. Это одно из ведущих направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом, добавил Буцаев.
В апреле 2022 года на основании имеющихся данных сформировали базу из 60 производителей. С момента старта работы платформы более 40 заявок поступили через форму на сайте РЭО или официальным письмом, еще около 60 были дополнительно учтены в ходе мониторинга отечественных производителей оборудования.
Заместитель гендиректора РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что площадка выступает как мощный маркетинговый инструмент для российских производителей оборудования. Она также предоставляет возможность бесплатного пиара, поиска клиентов, приобретения полезных бизнес-контактов, информирования целевой аудитории о своем производстве.
«Знай Наших» объединяет производителей отечественного оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.