Свердловчан предупредили о второй волне гриппа

По ее словам, заболеваемость будет возрастать. Уже была видна тенденция. В ходе пресс-конференции ТАСС она отметила, что на прошлой неделе выявляемость нового вируса выросла.
Напомним, перед новым годом в Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В результате школьники были переведены на дистант за две недели до нового года, а также отправились на неделю раньше на каникулы.
После новогодних праздников в Роспотребнадзоре заявили, что за неделю в Свердловской области заболеваемость снизилась на 40%. Всего было зафиксировано 26,7 тысячи случаев заражения. 38% из них — это дети. Доминирующим был признан грипп типа «А».