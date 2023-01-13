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Свердловчан предупредили о второй волне гриппа

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI

С новым вирусом гриппа столкнулись жители Свердловской области

Вирус гриппа типа «В» стали чаще выявлять в Свердловской области. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, заболеваемость будет возрастать. Уже была видна тенденция. В ходе пресс-конференции ТАСС она отметила, что на прошлой неделе выявляемость нового вируса выросла.

Напомним, перед новым годом в Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В результате школьники были переведены на дистант за две недели до нового года, а также отправились на неделю раньше на каникулы.

После новогодних праздников в Роспотребнадзоре заявили, что за неделю в Свердловской области заболеваемость снизилась на 40%. Всего было зафиксировано 26,7 тысячи случаев заражения. 38% из них — это дети. Доминирующим был признан грипп типа «А».

Будет ли вторая волна свиного гриппа в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Заболеваемость#ОРВИ#Грипп
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