Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

По данным МЧС, на территории региона может быть ветрено. Из-за этого существует повышенный риск обрывов ЛЭП, а также различных дорожно-транспортных происшествий, образование пробок на дорогах, а также аварий на системах ЖКХ. Предупреждение разослало «Уральское УГМС».