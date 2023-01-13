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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
В Свердловской области спасатели предупредили о продолжении неблагоприятных погодных условий.

По данным МЧС, на территории региона может быть ветрено. Из-за этого существует повышенный риск обрывов ЛЭП, а также различных дорожно-транспортных происшествий, образование пробок на дорогах, а также аварий на системах ЖКХ. Предупреждение разослало «Уральское УГМС».

Так, 14 января местами в регионе ветер может достигнуть до 25 метров в секунду. Риск возникновения ЧС прогнозируется спасателями на территории всех муниципальных образований региона.

Вероятны порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи, выход из строя оборудования, которое может повлечь нарушения в работе электроэнергетических систем районов и нарушения в работе мобильной связи.

Согласно данным сайта Гисметео, в субботу, 14 января, в Нижнем Тагиле порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. Днем и вечером прогнозируется до -11 градусов.

Метель и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области
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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Ветер#Шторм#Предупреждение
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