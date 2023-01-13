Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По данным МЧС, на территории региона может быть ветрено. Из-за этого существует повышенный риск обрывов ЛЭП, а также различных дорожно-транспортных происшествий, образование пробок на дорогах, а также аварий на системах ЖКХ. Предупреждение разослало «Уральское УГМС».
Так, 14 января местами в регионе ветер может достигнуть до 25 метров в секунду. Риск возникновения ЧС прогнозируется спасателями на территории всех муниципальных образований региона.
Вероятны порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи, выход из строя оборудования, которое может повлечь нарушения в работе электроэнергетических систем районов и нарушения в работе мобильной связи.
Согласно данным сайта Гисметео, в субботу, 14 января, в Нижнем Тагиле порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. Днем и вечером прогнозируется до -11 градусов.