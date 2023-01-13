Штормовой ветер растопил лед на Белоярском озере

Хрущев отмечает, что рейды, на которых спасатели предупреждают о возможных опасностях, проводятся регулярно. Однако, по его словам, рыбаки являются азартными людьми и часто идут на риск. Реактор остановить невозможно, а также, заявляет спасатель, запретить рыбачить нельзя.