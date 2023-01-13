Штормовой ветер растопил лед на Белоярском озере

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Об этом рассказал директор «Центра спасения» города Заречного Сергей Хрущев. Он также пояснил, какая опасность может грозить рыбакам, сообщает Ура.ру.
Накануне порывы ветра составили 26 метров в секунду. Они унесли верхние слои теплой воды вглубь от берега. В результате лед начал таять. Теперь на водохранилище большой объем открытой воды. Для рыбаков складывается опасная ситуация, говорит Хрущев.
Также спасатель объясняет, что еще два года назад ледовое покрытие водоема поменялось. Это произошло после запуска Белоярской АЭС. Насосы подают воду, чтобы реактор охлаждался. Это привело к созданию новых течений.
Теперь, по словам Хрущева, теплые воды размывают берега реки Белоярки со стороны Екатеринбурга. А такие природные явления, как сильные ветра, ускоряют процесс. Так, накануне под лед провалилась рыбацкая будка.
Хрущев отмечает, что рейды, на которых спасатели предупреждают о возможных опасностях, проводятся регулярно. Однако, по его словам, рыбаки являются азартными людьми и часто идут на риск. Реактор остановить невозможно, а также, заявляет спасатель, запретить рыбачить нельзя.