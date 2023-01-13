Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
После учебного дня дети первого и второго класса пошли на продленку с воспитателем в спортивный зал. Одна из первоклассниц побежала за мячом, и в этот момент на нее рухнула шведская стенка, рассказали TagilCity.ru родители учеников.
Из школы ее увезла скорая помощь, подозревали перелом челюсти. В конце концов диагностировали серьезный вывих челюсти, теперь для лечения ребенку необходимо удалить два зуба, — сообщила мама одного из школьников.
Директор школы № 23 Ольга Быстрова на просьбу журналиста TagilCity.ru прокомментировать ситуацию отказалась разговаривать и бросила трубку.
Напомним, школа № 23 в Нижнем Тагиле была открыта после капитального ремонта 1 сентября прошлого года. Работы в здании велись полтора года. В ходе реконструкции, на которую было выделено 224 миллиона рублей, строители поменяли перекрытия, полы и крышу.