TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
Ученица первого класса школы № 23 в Нижнем Тагиле получила травму лица после того, как на нее упала шведская стенка в спортивном зале. Инцидент произошел 12 января.

После учебного дня дети первого и второго класса пошли на продленку с воспитателем в спортивный зал. Одна из первоклассниц побежала за мячом, и в этот момент на нее рухнула шведская стенка, рассказали TagilCity.ru родители учеников.

Из школы ее увезла скорая помощь, подозревали перелом челюсти. В конце концов диагностировали серьезный вывих челюсти, теперь для лечения ребенку необходимо удалить два зуба, — сообщила мама одного из школьников.

Директор школы № 23 Ольга Быстрова на просьбу журналиста TagilCity.ru прокомментировать ситуацию отказалась разговаривать и бросила трубку.

Напомним, школа № 23 в Нижнем Тагиле была открыта после капитального ремонта 1 сентября прошлого года. Работы в здании велись полтора года. В ходе реконструкции, на которую было выделено 224 миллиона рублей, строители поменяли перекрытия, полы и крышу. 

#Анна Григорьева#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Травма#Ребенок
Подпишитесь
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
Вчера, 10:14
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Сегодня, 07:26
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
Сегодня, 06:58
Муж погибшей тагильчанки Светланы Бурухиной признан потерпевшим по уголовному делу
Сегодня, 05:43
Труп на гвоздях и смерть юмориста: все происшествия 2022 года в Свердловской области
Вчера, 11:56
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Сегодня, 11:02