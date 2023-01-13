Соседи, друзья и коллеги рассказали правду о семье убитой под Алапаевском матери

Друг детства Любови Белюшиной Владимир также не стал скрывать своих подозрений в отношении отправленного в СИЗО Александра. С его слов, в последнем разговоре с подругой та часто жаловалась на бывшего мужа: якобы он угрожал убийством и говорил, что «ей осталось жить два дня». Товарищ ныне погибшей матери пятерых детей предлагал женщине куда-нибудь переехать, но та отказывалась из-за детей. Владимир поведал, что свердловчанка давно планировала окончательно расстаться с супругом, но решилась только после избиения «до полусмерти».