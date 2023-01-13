Соседи, друзья и коллеги рассказали правду о семье убитой под Алапаевском матери

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Любовь Белюшина вышла из дома в селе Коптелово и пропала 22 декабря 2022 года. Мать пятерых детей не могли найти 3 недели, пока ее бывший супруг — Александр Белюшин — сам не признался в совершении преступления. Он рассказал, что тело женщины лежит в ельнике на Режевском тракте, прикопанное снегом.
Коллеги сельского магазина, где работала ныне погибшая Любовь, рассказали Е1 об обстановке в семье Белюшиных. Оказалось, что супруги развелись нынешней осенью, но продолжали жить под одной крышей в разных комнатах. Пара часто конфликтовала. Со слов сотрудниц торгового павильона, Любовь не раз приходила на работу с синяками, которые оставлял выпивший муж, а иногда и вовсе падала в обморок.
Девчонки в магазине рассказывали, что она даже обращалась в суд и ему выписывали штрафы, — рассказала СМИ коллега убитой.
На вопросы о том, почему многодетная мама не разрывает абьюзивные отношения, она постоянно отвечала: «Куда я уйду? Он меня всё равно найдет».
Друг детства Любови Белюшиной Владимир также не стал скрывать своих подозрений в отношении отправленного в СИЗО Александра. С его слов, в последнем разговоре с подругой та часто жаловалась на бывшего мужа: якобы он угрожал убийством и говорил, что «ей осталось жить два дня». Товарищ ныне погибшей матери пятерых детей предлагал женщине куда-нибудь переехать, но та отказывалась из-за детей. Владимир поведал, что свердловчанка давно планировала окончательно расстаться с супругом, но решилась только после избиения «до полусмерти».
Жить с ним ей было невыносимо, он страшно ревновал ее даже после развода, — сообщил корреспондентам Владимир и добавил, что он также стал объектом ревности Александра Белюшина несмотря на давнее знакомство с погибшей.
Однако школьный друг не был единственным человеком, которому Любовь Белюшина рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа и «двух днях», которые ей осталось жить. Аналогичная информация зафиксирована и в скриншотах переписки между ныне погибшей и ее младшей сестрой Надеждой (опубликована изданием «КП-Екатеринбург»).
Если со мной что-то случится, то он виноват, — пишет родственнице многодетная мама.
Все 15 лет совместной жизни Любовь и Александр ревновали друг друга. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала сестра экс-супруга погибшей Мария Обухова. Развод 11 октября — не первый для влюбленных. Впервые брак по обоюдному согласию разорвали перед рождением четвертого ребенка. После расставания пара воссоединилась снова, когда муж устроился на работу в Екатеринбурге и «стал хорошие деньги получать».
В свою очередь сестра погибшей Надежда сообщила Е1, что экс-супруг «ее очень обижал», но «он любил ее страшно».
Сам Александр проинформировал журналистов, что бывшая жена якобы ежедневно злоупотребляла алкоголем, мало времени уделяла детям, много общалась с турком-психологом и неким мужчиной, с которым планировала сожительствовать в Реже.