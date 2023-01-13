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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Старейший свердловский ветеран ВОВ скончался в Ирбите на 107-м году жизни

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
Старейший свердловский ветеран Великой Отечественной войны Петр Шихов скончался в Ирбите. 25 декабря 2022 года ему исполнилось 106 лет.

Он прошел через всю Великую Отечественную от ее начала и до конца. О смерти ветерана сообщили в группе «Инцидент Ирбит. ЧП».

Фото: "Инцидент Ирбит. ЧП" ВКонтакте

Петр Шихов родился в Свердловской области в деревне Трестовка Ирбитского района. Закончив экстерном семь классов он поступил в педагогический техникум, а затем работал учителем начальных классов.

На фронте Петр Шихов был трижды ранен. Он награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».

После демобилизации он продолжил работать учителем в различных областях Советского Союза и окончил институт. Перед выходом на пенсию Петр Шихов служил завучем в школе-интернате. Как учитель он был награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения».

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Ирбит#Ветеран#Великая отечественная война#Смерть
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