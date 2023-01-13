Старейший свердловский ветеран ВОВ скончался в Ирбите на 107-м году жизни

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Он прошел через всю Великую Отечественную от ее начала и до конца. О смерти ветерана сообщили в группе «Инцидент Ирбит. ЧП».
Петр Шихов родился в Свердловской области в деревне Трестовка Ирбитского района. Закончив экстерном семь классов он поступил в педагогический техникум, а затем работал учителем начальных классов.
На фронте Петр Шихов был трижды ранен. Он награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».
После демобилизации он продолжил работать учителем в различных областях Советского Союза и окончил институт. Перед выходом на пенсию Петр Шихов служил завучем в школе-интернате. Как учитель он был награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения».