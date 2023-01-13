Священник и прихожане в Краснотурьинске молились под звуки пожарной тревоги

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В городе проходило освящение дома-музея Попова, как вдруг раздались звуки пожарной тревоги. Прихожане и священник продолжили молитву, невзирая на нее, пишет «Урал Мэш».
Внимание, пожарная тревога, всем нужно срочно покинуть здание, - говорил голос из громкоговорителя.
По их данным, из помещения не вышел ни один человек, а священнослужитель продолжил чин под монотонные предупреждения. Известно, что службу проводил протоиерей Андрей Лимонов.