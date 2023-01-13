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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Священник и прихожане в Краснотурьинске молились под звуки пожарной тревоги

Сегодня, 15:11
Фото: 1MI
Под звуки пожарной тревоги продолжилась молитва в одном из храмов Краснотурьинска.

В городе проходило освящение дома-музея Попова, как вдруг раздались звуки пожарной тревоги. Прихожане и священник продолжили молитву, невзирая на нее, пишет «Урал Мэш».

Внимание, пожарная тревога, всем нужно срочно покинуть здание, - говорил голос из громкоговорителя.

По их данным, из помещения не вышел ни один человек, а священнослужитель продолжил чин под монотонные предупреждения. Известно, что службу проводил протоиерей Андрей Лимонов.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Пожар#Краснотурьинск#Храм#Служба#Эвакуация
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