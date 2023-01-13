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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Три НКО из Нижнего Тагила получат 7,3 млн президентских грантов

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
Три некоммерческие организации из Нижнего Тагила станут в 2023 году обладателями президентских грантов. Всего НКО получат 7,3 миллиона рублей.

Заявки соискатели со всей России отправляли осенью 2022 года. Всего было рассмотрено 10,6 тысячи предложений от 9,2 тысячи НКО. 20 из них были от некоммерческих организаций из Нижнего Тагила. В результате рассмотрения заявок, среди победителей стали три городских некоммерческих организации.

Так, 1,64 миллиона получит проект под названием «Ближний круг». Специалисты будут оказывать помощь семьям участников СВО, в том числе психологическую и социально-культурной направленности. 2,64 миллиона будет направлено в благотворительный фонд «Независимость». Эта организация защищает права заключенных, пропагандирует трезвый образ жизни и помогает людям, имеющим ВИЧ-инфекцию.

Около 3 миллионов рублей для профилактики суицидов, семейную терапию и консультации получит проект «Ради Жизни», сообщает управление социальных программ и семейной политики Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Экономика#Гранты#Некоммерческие организации#Президент#Деньги
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