Три НКО из Нижнего Тагила получат 7,3 млн президентских грантов

Заявки соискатели со всей России отправляли осенью 2022 года. Всего было рассмотрено 10,6 тысячи предложений от 9,2 тысячи НКО. 20 из них были от некоммерческих организаций из Нижнего Тагила. В результате рассмотрения заявок, среди победителей стали три городских некоммерческих организации.