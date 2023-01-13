Три НКО из Нижнего Тагила получат 7,3 млн президентских грантов

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Заявки соискатели со всей России отправляли осенью 2022 года. Всего было рассмотрено 10,6 тысячи предложений от 9,2 тысячи НКО. 20 из них были от некоммерческих организаций из Нижнего Тагила. В результате рассмотрения заявок, среди победителей стали три городских некоммерческих организации.
Так, 1,64 миллиона получит проект под названием «Ближний круг». Специалисты будут оказывать помощь семьям участников СВО, в том числе психологическую и социально-культурной направленности. 2,64 миллиона будет направлено в благотворительный фонд «Независимость». Эта организация защищает права заключенных, пропагандирует трезвый образ жизни и помогает людям, имеющим ВИЧ-инфекцию.
Около 3 миллионов рублей для профилактики суицидов, семейную терапию и консультации получит проект «Ради Жизни», сообщает управление социальных программ и семейной политики Нижнего Тагила.