Знакомый отмечал, что развода Любовь хотела давно, но решилась только осенью после того, как супруг избил ее до полусмерти. Но даже после расторжения брака они жили вместе. Любовь планировала после завершения учебного года уехать с детьми в Реж.

Сестра пропавшей рассказывала, что Александр, так зовут бывшего супруга, и Любовь, были знакомы с детства. Потом они поженились и стали жить вместе. Сестра заявила, что один раз, когда она навещала маму, Александр узнал об этом и пришел. А затем стал избивать ее, пишет Е1.