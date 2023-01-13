Любовь воспитывала пятерых детей. Один сын был от первого брака. С последним мужем женщина развелась осенью 2022 года. Однако бывшие супруги продолжали проживать в одном доме. Любовь работала в сельском магазине. Коллеги рассказывали, что в семье часто были конфликты.
По их словам, муж обижал женщину, бил ее. Она обращалась в суд, а ему выписывали штрафы. Иногда, по словам коллег, на работу Любовь приходила с синяками, а периодически падала в обморок.
Близкий друг пропавшей рассказал, что во время последнего разговора с ней, Любовь жаловалась на бывшего мужа. По ее словам, муж заявил, что жить ей осталось два дня. Однако уехать от бывшего супруга все равно не решалась, так как считала, что жизни ей он все равно не даст.
Знакомый отмечал, что развода Любовь хотела давно, но решилась только осенью после того, как супруг избил ее до полусмерти. Но даже после расторжения брака они жили вместе. Любовь планировала после завершения учебного года уехать с детьми в Реж.
Сестра пропавшей рассказывала, что Александр, так зовут бывшего супруга, и Любовь, были знакомы с детства. Потом они поженились и стали жить вместе. Сестра заявила, что один раз, когда она навещала маму, Александр узнал об этом и пришел. А затем стал избивать ее, пишет Е1.
Когда стало известно о пропаже Любови 22 декабря 2022 года, на поиски отправились полицейские, также к ним подключились волонтеры поисковых отрядов. Все это время бывший муж Александр заявлял, что практически не общался с бывшей супругой. Кроме того, он взял на себя заботу о детях.
По его словам, в последние месяцы домой мужчина приходил только ночевать. 22 декабря, Любовь, якобы собиралась к отцу в Реж. Однако вовремя у него она не появилась, а телефон был отключен. Сначала семья ждала до 22:00, надеясь, что Любовь все же объявится, но этого не случилось. После этого Александр обратился в полицию.
На тот момент никто еще не знал, что случилось. Предположения были разными. Кто-то из очевидцев заявлял, что в то утро около 05:40 на перекрестке видели машину. В нее Любовь села и затем скрылась в неизвестном направлении.
В поисках пропавшей участвовали и местные жители. Они подключились с первого же дня. По словам бывшего супруга, друг его старшей дочери смог отыскать телефон Любви. Оказалось, что 25 декабря был подключен WI-FI в центре Режа, а после этого телефон выключали. И далее он появился 26 декабря в Березовском.
При этом коллеги, по словам Александра, говорили, что в последний месяц Любовь вела себя странно. Она постоянно с кем-то общалась и просила совета. Он предположил, что это мог быть кто-то из лесников, так как женщина с ними знакомилась, или же секта.
26 декабря Александр Белюшин был проверен правоохранителями на полиграфе. После этого глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что по результатам проверки установлена непричастность мужчины к пропаже Любови.
Кроме того, Валерий Горелых рассказал, что в ходе опроса местных жителей не было услышано никаких негативных отзывов о семье. Муж ходит на работу, а мама пропавшей сидит с детьми.
11 января поиски Любови Белюшиной были завершены. Ее труп был найден в районе реки Реж в ельнике, прикрытый снегом. Подозреваемым по делу стал Александр Белюшин. Пока велись поиски Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство, сообщали в СК по Свердловской области.
Валерий Горелых рассказал, что в течение всего периода разбирательства и поисков сыщики уголовного розыска отрабатывали версию о причастности бывшего супруга к пропаже женщины. В результате следователям удалось найти несколько зацепок, указывающих на то, что Александр мог все же быть причастным к пропаже.
По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жильё. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвёз до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, — отметил полковник Горелых.
Сначала Александр не сознавался в совершенном преступлении, но затем дал признательные показания. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что перед тем, как сознаться, Александр был в депрессивном состоянии.
Бывший супруг рассказал, что в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район. Она планировала там найти новое жилье. По дороге пара поругалась и вышла из машины. В какой-то момент случилось непоправимое. Тело скончавшейся бывшей супруги Александр довез до моста через реку Реж, а там спрятал в ельнике и засыпал снегом.
Накануне признания, отметил Горелых, жена якобы начала сниться Александру. От этого он стал сильно страдать и, вероятно, это сподвигло его признаться в содеянном.
13 января состоялся суд по избранию меры пресечения для Александра Белюшина. В здании суда присутствовали родственники подозреваемого. Мама Александра Раиса уверена, что ее сын не виновен в убийстве, пишет Е1.
Старший сын погибшей 17-летний Максим считает, что отчим виновен. Он заявил, что сделает все, чтобы Александра наказали. Он также планирует писать заявления по поводу избиения матери и рассказать, как и сколько раз это происходило.
Журналистам перед началом заседания Александр заявил, что у него не было повода, чтобы убивать бывшую супругу, но он взял вину на себя. По какой причине он это сделал, Александр объяснить не мог.
Следователь ходатайствовал об аресте. Силовики заявили, что сумка и телефон погибшей не были найдены, а Белюшин, если останется на свободе, может уничтожить улики. Несмотря на явку с повинной, защита уверяла в суде, что причастность Белюшина к убийству следствием не установлена.
Я считаю, что с учетом личности и характеристики Белюшина — то, что он имел место работы, место жительства, содержал четверых детей, — не вижу оснований для его ареста, — заявил адвокат.
Мама Александра во время перерыва рассказала, что на заседании сын ей показывал, что не виновен. Она считает, что показания из него были выбиты. При этом сын заявлял, что на допросе его не били.
Также, по словам родственников, вскрытие тела будет проведено в понедельник, так как ему еще нужно оттаять. После завершения всех процедур Любовь будет похоронена в селе Глинское, где проживает ее отец.
Четверых детей изъяли органы опеки. Бабушка Раиса планирует их забрать.
После перерыва судья вернулся в зал и объявил, что Александр Белюшин отправится в СИЗО на два месяца.