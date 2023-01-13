В Алапаевске подозреваемому в убийстве экс-супруги предъявлено обвинение

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:14
По словам старшего помощника главы регионального СУ СК Александра Шульги, 37-летнему ранее судимому мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Убитой было 36-лет. 22 декабря она исчезла, позднее была найдена мертвой. Тогда силовики задержали подозреваемого. Он признался в содеянном и сказал, что задушил женщину, потому что ревновал.
Позднее он показал место, куда прятал тело убитой. До этого о нем правоохранители не знали. Ранее мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу.
По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, ранее бывший супруг убитой прошел проверку на детекторе лжи, где он утверждал, что не причастен к смерти женщины. Однако чутье полицейских их не подвело, они нашли несколько зацепок и вычислили, что он может быть причастен.
Предварительно установлено, в день трагедии экс-жена попросила увезти ее в Режевской район. Там она хотела подыскать себе квартиру. Во время поездки они поссорились и вышли из машины. Там, как полагают следователи, мужчина и задушил жертву.
Тело он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом. Это место, которое женщина очень любила.
Сам фигурант дела признался, что некоторое время назад к нему во снах стала приходить убитая. Он стал страдать из-за этого и, возможно, потому и решил во всем сознаться.