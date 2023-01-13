В Алапаевске подозреваемому в убийстве экс-супруги предъявлено обвинение

Позднее он показал место, куда прятал тело убитой. До этого о нем правоохранители не знали. Ранее мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу.



По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, ранее бывший супруг убитой прошел проверку на детекторе лжи, где он утверждал, что не причастен к смерти женщины. Однако чутье полицейских их не подвело, они нашли несколько зацепок и вычислили, что он может быть причастен.