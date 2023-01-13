В закрытом режиме состоялось прощание с разработчиком ракет «Калибр» в Екатеринбурге

Павел Иванович Камнев умер в Екатеринбурге. Ему было 85 лет. С 1964 года он трудился в конструкторском бюро «Новатор». 26 лет назад он стал главой ОКБ. В 2011 - 2015 годах он создал ракетное оружие для военно-морского флота и сухопутных войск ВС РФ.