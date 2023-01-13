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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В закрытом режиме состоялось прощание с разработчиком ракет «Калибр» в Екатеринбурге

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге похоронили разработчика ракет «Калибр». Церемония прощания прошла в закрытом режиме.

Павел Камнев был почетным гражданином города и области. Прощание с ним состоялось в Государственном академическом театре драмы. На церемонии ожидался приезд федеральных чиновников. Также там присутствовали начальники предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и ученые, пишет ЕАН.

Павел Иванович Камнев умер в Екатеринбурге. Ему было 85 лет. С 1964 года он трудился в конструкторском бюро «Новатор». 26 лет назад он стал главой ОКБ. В 2011 - 2015 годах он создал ракетное оружие для военно-морского флота и сухопутных войск ВС РФ.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Происшествия#Похороны#Прощание#Ракеты
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