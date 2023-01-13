В закрытом режиме состоялось прощание с разработчиком ракет «Калибр» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Павел Камнев был почетным гражданином города и области. Прощание с ним состоялось в Государственном академическом театре драмы. На церемонии ожидался приезд федеральных чиновников. Также там присутствовали начальники предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и ученые, пишет ЕАН.
Павел Иванович Камнев умер в Екатеринбурге. Ему было 85 лет. С 1964 года он трудился в конструкторском бюро «Новатор». 26 лет назад он стал главой ОКБ. В 2011 - 2015 годах он создал ракетное оружие для военно-морского флота и сухопутных войск ВС РФ.