Военные сборы для не служивших россиян анонсировали в Госдуме

После того, как в России будет принят закон об изменении призывного возраста, тех, кому уже больше 30 лет и тех, кто еще не служил в армии, ожидает привлечение на военные сборы. Об этом рассказал член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Так, люди, которым уже больше 30 лет, будут привлекаться на сборы. Их будут обучать военно-учетным специальностям и "не быть пушечным мясом". По словам Соболева, у страны должен быть обученный мобилизационный резерв, пишет Ура.ру. Также запасники и резервисты должны участвовать в сборах, добавил Соболев. Так, если гражданин служил, но за это время не получил военно-учетную специальность, то он тоже будет направляться на сборы. Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил изменить возраст призыва на военную службу. По его инициативе в армию планируется отправлять граждан от 21 года до 30 лет. Сейчас призыву в армию подлежат молодые люди от 18 до 27 лет. Глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу. В Госдуме заявляют, что новая система может начать использоваться уже с весны 2023 года. О возможном повышении призывного возраста с весны заявили в Госдуме Узнать подробнее