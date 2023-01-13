Военные сборы для не служивших россиян анонсировали в Госдуме

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Так, люди, которым уже больше 30 лет, будут привлекаться на сборы. Их будут обучать военно-учетным специальностям и "не быть пушечным мясом". По словам Соболева, у страны должен быть обученный мобилизационный резерв, пишет Ура.ру.
Также запасники и резервисты должны участвовать в сборах, добавил Соболев. Так, если гражданин служил, но за это время не получил военно-учетную специальность, то он тоже будет направляться на сборы.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил изменить возраст призыва на военную службу. По его инициативе в армию планируется отправлять граждан от 21 года до 30 лет. Сейчас призыву в армию подлежат молодые люди от 18 до 27 лет. Глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу. В Госдуме заявляют, что новая система может начать использоваться уже с весны 2023 года.