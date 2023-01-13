Врачи Демидовской больницы в Нижнем Тагиле спасли пациента с опасным диагнозом

Врачи спасали мужчину 4 часа: исправляли кровоток по аорте, поставив соединяющий брюшную и бедренные артерии нейлоновый протез. Приспособление будет служить пациенту на протяжении всей жизни. Через 7 дней после оперативного вмешательства жителя Нижнего Тагила отпустили домой. Сейчас состояние тагильчанина в норме, кровоснабжение восстановлено. Об этом рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.