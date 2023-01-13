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Врачи Демидовской больницы в Нижнем Тагиле спасли пациента с опасным диагнозом

Сегодня, 07:46
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Врачи из Нижнего Тагила спасли пациента с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты

Сосудистый хирург больницы № 40 из Екатеринбурга и коллектив Демидовской больницы Нижнего Тагила провели операцию и спасли 81-летнего мужчину с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты.

Соответствующий диагноз считается крайне опасным по причине того, что приводит к смерти в случае несвоевременного оказания медпомощи, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Чаще всего осложнения подобного плана грозят моментальной смертью, однако жителю Нижнего Тагила повезло: он вовремя обратился к врачам, а доктора успели выявить проблему и наладить состояние свердловчанина.

Врачи спасали мужчину 4 часа: исправляли кровоток по аорте, поставив соединяющий брюшную и бедренные артерии нейлоновый протез. Приспособление будет служить пациенту на протяжении всей жизни. Через 7 дней после оперативного вмешательства жителя Нижнего Тагила отпустили домой. Сейчас состояние тагильчанина в норме, кровоснабжение восстановлено. Об этом рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

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Напомним, что после операции в Демидовской больнице Светлана Бурухина из Нижнего Тагила скончалась в медучреждении Екатеринбурга. Росздравнадзор проверит, насколько качественно врачи оказали помощь женщине.

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#Нижний Тагил#Больница#Операция#Врачи#Демидовская больница#Здоровье#Анна Варнакина
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