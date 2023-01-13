Врачи Демидовской больницы в Нижнем Тагиле спасли пациента с опасным диагнозом

Соответствующий диагноз считается крайне опасным по причине того, что приводит к смерти в случае несвоевременного оказания медпомощи, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
Чаще всего осложнения подобного плана грозят моментальной смертью, однако жителю Нижнего Тагила повезло: он вовремя обратился к врачам, а доктора успели выявить проблему и наладить состояние свердловчанина.
Врачи спасали мужчину 4 часа: исправляли кровоток по аорте, поставив соединяющий брюшную и бедренные артерии нейлоновый протез. Приспособление будет служить пациенту на протяжении всей жизни. Через 7 дней после оперативного вмешательства жителя Нижнего Тагила отпустили домой. Сейчас состояние тагильчанина в норме, кровоснабжение восстановлено. Об этом рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.
Напомним, что после операции в Демидовской больнице Светлана Бурухина из Нижнего Тагила скончалась в медучреждении Екатеринбурга. Росздравнадзор проверит, насколько качественно врачи оказали помощь женщине.