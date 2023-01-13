Жители Тагила обратились в «Облкоммунэнерго» 12,2 тысячи раз в прошлом году

Центр обслуживания клиентов компании «Облкоммунэнерго» подвел итоги работы за 2022 год. Самыми популярными среди обращений стали вопросы по подключению к электросетям. Также потребители интересовались, как подать заявки через личный кабинет, сколько составляет стоимость тарифов и каковы сроки выполнения работ. Этому было посвящено 90% вопросов жителей Первоуральска, 87% — Верхней Пышмы, 86% — Полевского.