Жители Тагила обратились в «Облкоммунэнерго» 12,2 тысячи раз в прошлом году

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Центр обслуживания клиентов компании «Облкоммунэнерго» подвел итоги работы за 2022 год. Самыми популярными среди обращений стали вопросы по подключению к электросетям. Также потребители интересовались, как подать заявки через личный кабинет, сколько составляет стоимость тарифов и каковы сроки выполнения работ. Этому было посвящено 90% вопросов жителей Первоуральска, 87% — Верхней Пышмы, 86% — Полевского.
Летом 2022 года изменились тарифы на технологическое присоединение, поэтому тема стала актуальной для многих потребителей. При этом заявка на услугу оформляется в личном кабинете. Через него и интернет-приемную можно решить также и другие вопросы. По итогам 2022 года мы видим, что клиенты чаще всего используют этот способ коммуникации с компанией — 56% обращений поданы именно так. На втором месте по популярности — горячая линия. 26% обращений поступило через нее. На третьем месте остаются почтовые письма — 8,5%, хотя количество таких обращений по сравнению с 2021 годом снизилось на 50%, — отметила начальник центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» Ирина Гильметова.
Первое место по числу обращений занял Нижний Тагил (12,2 тысячи), второе — Верхняя Пышма (2,8 тысячи), третье — Первоуральск (2,5 тысячи). Также в компанию «Облкоммунэнерго» в прошлом году активно звонили жители Полевского, Сухого Лога, Асбеста, Кушвы, Алапаевска, Арамиля, Богдановича.
Компания «Облкоммунэнерго» напоминает потребителям, что оставить обращение можно тремя способами: через сайт, по телефону или в офисе организации. Для клиентов круглосуточно действует единый телефон поддержки 8-800-2500-343.