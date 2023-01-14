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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Девочка родилась на борту авиакомпании из Екатеринбурга в канун Нового года

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
На борту самолета «Уральских авиалиний» (компания базируется в Екатеринбурге) на свет появилась девочка. Ребенок родился в небе во время полета по маршруту «Москва-Таджикистан». Принимали роды врачи, оказавшиеся на борту. Инцидент случился в канун Нового года.

Когда рейс начал набирать высоту, одна из пассажирок обратилась к старшему бортпроводнику с жалобами на болевые ощущения в животе. Сотрудник авиакомпании через громкоговоритель поинтересовалась, имеются ли среди присутствующих доктора. На помощь вызвались 4 человека: две медсестры-акушерки, неонатолог и рентгенолог. Врачи обсудили план работ и приступили к операции. Необходимости экстренной посадки не было, полет продолжился.

Фото: официальная страница Свердловской области

Медперсонал и экипаж самолета успешно приняли роды, в результате чего на свет появилась девочка. Параметры новорожденной: 46 сантиметров, 2 килограмма 600 граммов. В пункте прибытия новоиспеченную маму и малышку забрали сотрудники скорой помощи. На празднование Нового года семью отпустили домой — они здоровы, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

17 детей родились в новогоднюю ночь в Свердловской области
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Напомним, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Свердловской области родилось 17 детей. Больше всего малышей появилось на свет в  Областном перинатальном центре.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Самолет#Роды#Младенец#Полет
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