Девочка родилась на борту авиакомпании из Екатеринбурга в канун Нового года

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Когда рейс начал набирать высоту, одна из пассажирок обратилась к старшему бортпроводнику с жалобами на болевые ощущения в животе. Сотрудник авиакомпании через громкоговоритель поинтересовалась, имеются ли среди присутствующих доктора. На помощь вызвались 4 человека: две медсестры-акушерки, неонатолог и рентгенолог. Врачи обсудили план работ и приступили к операции. Необходимости экстренной посадки не было, полет продолжился.
Медперсонал и экипаж самолета успешно приняли роды, в результате чего на свет появилась девочка. Параметры новорожденной: 46 сантиметров, 2 килограмма 600 граммов. В пункте прибытия новоиспеченную маму и малышку забрали сотрудники скорой помощи. На празднование Нового года семью отпустили домой — они здоровы, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Свердловской области родилось 17 детей. Больше всего малышей появилось на свет в Областном перинатальном центре.