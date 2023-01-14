Девочка родилась на борту авиакомпании из Екатеринбурга в канун Нового года

Когда рейс начал набирать высоту, одна из пассажирок обратилась к старшему бортпроводнику с жалобами на болевые ощущения в животе. Сотрудник авиакомпании через громкоговоритель поинтересовалась, имеются ли среди присутствующих доктора. На помощь вызвались 4 человека: две медсестры-акушерки, неонатолог и рентгенолог. Врачи обсудили план работ и приступили к операции. Необходимости экстренной посадки не было, полет продолжился.