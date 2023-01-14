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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Дмитрия Назарова уволили из МХТ за антироссийские высказывания

Сегодня, 09:22
Фото: Официальный сайт Дмитрия Назарова
Популярного российского актера Дмитрия Назарова, снимавшегося в сериале «Кухня», уволили их МХТ имени А. П. Чехова за антироссийские высказывания и критику спецоперации ВС РФ на южных рубежах.

Соответствующий приказ утвержден худруком драматического театра в Москве. Вместе с критикующим действия страны Дмитрием Назаровым по аналогичным причинам уволили и его жену Ольгу Васильеву. О факте потери актерами работы сообщило издание «Московский комсомолец».

Из данных СМИ следует, что окончательное решение Константин Хабенский принял после скандального интервью исполнителя роли шеф-повара в «Кухне». Соответствующие изменения на официальный сайт МХТ еще не внесены.

После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
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Напомним, что спектакль с участием супружеской четы актеров был отменен в Нижнем Тагиле по причине недовольства местных жителей. Со слов организаторов, некоторые тагильчане охотно обменяли купленные билеты или вернули потраченные деньги.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Россия#Дмитрий Назаров#Увольнение#Актер#Дискредитация
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