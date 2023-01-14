Дмитрия Назарова уволили из МХТ за антироссийские высказывания

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Соответствующий приказ утвержден худруком драматического театра в Москве. Вместе с критикующим действия страны Дмитрием Назаровым по аналогичным причинам уволили и его жену Ольгу Васильеву. О факте потери актерами работы сообщило издание «Московский комсомолец».
Из данных СМИ следует, что окончательное решение Константин Хабенский принял после скандального интервью исполнителя роли шеф-повара в «Кухне». Соответствующие изменения на официальный сайт МХТ еще не внесены.
Напомним, что спектакль с участием супружеской четы актеров был отменен в Нижнем Тагиле по причине недовольства местных жителей. Со слов организаторов, некоторые тагильчане охотно обменяли купленные билеты или вернули потраченные деньги.