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Posted Сегодня, 04:00

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Мать умершего ребенка заявила о давлении со стороны сотрудников тагильской больницы

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Тагильчанка Анна Томилова на допросе у следователя заявила о давлении со стороны сотрудников Детской городской больницы Нижнего Тагила. По ее словам, в соцсетях с мамой умершего малыша связались люди, работающие в детской больнице, и настойчиво предлагали обратиться к «проверенному адвокату».

Во время дополнительного допроса Анна рассказала о том, что в социальной сети «ВКонтакте» с ней связалась ранее незнакомая женщина. В переписке, которая подтверждается скриншотами, она предлагала Анне воспользоваться услугами конкретного адвоката из Нижнего Тагила. 

Анна расценила такое обращение, как давление
Фото: Анна Томилова

Изучив страницу незнакомки, Анна поняла, что в друзьях у женщины есть сотрудники больницы по улице Балакинская, где умер ее ребенок.

Впоследствии стало известно, что она действительно является сотрудником больницы, в которой умер ребенок Анны, что подтверждается информацией от следователей. Анна восприняла это, как оказание давления со стороны медицинских работников, — поясняет представитель потерпевшей Юлия Липинская.
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Женщину, которая писала Анне, накануне вызвали на допрос в следственный отдел. По информации представителя потерпевшей, та хотела помочь пострадавшей. Как отметила Юлия Липинская, в переписке есть несостыковки, которые вызывают подозрение.

Обратите внимание, сначала сотрудница больницы пишет о своем деле и помощи на 200%. А потом ссылается уже на отзывы, — говорит представитель Анны.

Известно, что следователь написал официальное письмо главврачу больницы, о чем уведомил участников уголовного дела. В письме к руководству медучреждения следователь предложил: «Довести до сведения коллектива обстоятельства приведенного случая и предупредить о недопустимости какого бы то ни было вмешательства в ход расследования и недопустимости оказания давления на потерпевших по уголовным делам о ятрогенных преступлениях», — цитирует обращение следователя Юлия Липинская. (Ятрогенные: неблагоприятные последствия медицинских вмешательств, приведшие, в случае ребенка Томиловых, к смерти— прим.ред.).

В Детской городской больнице данный факт комментировать отказались, сославшись на то, что «со стороны медицинского учреждения вся информация конфиденциальна». TagilCity.ru следит за развитием дела.

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