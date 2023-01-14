Мать умершего ребенка заявила о давлении со стороны сотрудников тагильской больницы

Известно, что следователь написал официальное письмо главврачу больницы, о чем уведомил участников уголовного дела. В письме к руководству медучреждения следователь предложил: «Довести до сведения коллектива обстоятельства приведенного случая и предупредить о недопустимости какого бы то ни было вмешательства в ход расследования и недопустимости оказания давления на потерпевших по уголовным делам о ятрогенных преступлениях», — цитирует обращение следователя Юлия Липинская. (Ятрогенные: неблагоприятные последствия медицинских вмешательств, приведшие, в случае ребенка Томиловых, к смерти— прим.ред.).