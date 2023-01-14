«Не хотела бы встретиться с такой киской»: жители Кушвы заметили тощую рысь

На кадрах видно, что млекопитающее не проявляет признаков агрессии, выглядит напуганным, озирается по сторонам. Определить возраст животного по видеозаписи жители Кушвы не смогли. Горожане предполагают, что причиной выхода представителя рода кошачьих к свердловчанам стала нехватка кормовой базы.