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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

«Не хотела бы встретиться с такой киской»: жители Кушвы заметили тощую рысь

Сегодня, 12:12
Фото: Ekaterina Novikova "ВКонтакте"
Рысь в Кушве

Тощую дикую рысь заметили жители Кушвы

Рысь вышла к людям и попала на видео в Кушве. Свердловчане считают, что животное тощее и страдает из-за нехватки еды в естественных местах обитания.

На кадрах видно, что млекопитающее не проявляет признаков агрессии, выглядит напуганным, озирается по сторонам. Определить возраст животного по видеозаписи жители Кушвы не смогли. Горожане предполагают, что причиной выхода представителя рода кошачьих к свердловчанам стала нехватка кормовой базы.

Прямо сейчас ходит рысь по огородам улиц Чумпина, М. Благодатка, — пишет автор видеозаписи Екатерина в сообществе ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online).
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Реакция жителей Свердловской области оказалась неоднозначной: кто-то назвал рысь «красоткой», кто-то — «коварным зверем».

Не хотела бы я встретиться с такой киской, — прокомментировала видео Светлана С.
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#Анна Варнакина#Эксклюзив#Кушва#Животные#Рысь#Кошка#Животное#Дикое животное
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