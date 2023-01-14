«Не хотела бы встретиться с такой киской»: жители Кушвы заметили тощую рысь

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
На кадрах видно, что млекопитающее не проявляет признаков агрессии, выглядит напуганным, озирается по сторонам. Определить возраст животного по видеозаписи жители Кушвы не смогли. Горожане предполагают, что причиной выхода представителя рода кошачьих к свердловчанам стала нехватка кормовой базы.
Прямо сейчас ходит рысь по огородам улиц Чумпина, М. Благодатка, — пишет автор видеозаписи Екатерина в сообществе ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online).
Реакция жителей Свердловской области оказалась неоднозначной: кто-то назвал рысь «красоткой», кто-то — «коварным зверем».
Не хотела бы я встретиться с такой киской, — прокомментировала видео Светлана С.