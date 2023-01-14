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Posted 14 января 2023, 09:44

Published 14 января 2023, 09:44

Modified 14 января 2023, 09:46

Updated 14 января 2023, 09:46

Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря

Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря

14 января 2023, 09:44
Фото: TagilCity.ru
Мать умершего 5-месячного ребенка на допросе 12 января ознакомилась с медицинской документацией, в частности с посмертным эпикризом, из Детской городской больницы Нижнего Тагила. По словам представителя потерпевшей Юлии Липинской, к оформлению бумаг и к некоторым записям имеются вопросы.

Родители пожаловались на хаотичное ведение документации

Ознакомление с медицинской документацией проходило у следователя в следственном отделе по Тагилстроевскому району по ранее заявленному ходатайству. Представитель потерпевшей отмечает, что, по ее мнению, ведение документации было хаотичным: карта не пронумерована, размещение вклеенных медицинских заключений не соответствует хронологическому порядку.

Сначала были заключения за ноябрь, потом октябрь и все в таком роде. В анализах ребёнка, зачастую отсутствовали даты. Если взять осмотр патронажа, то это отдельная тема. Например, в заключении от 4 ноября параметры ребёнка не соответствовали параметрам ребенка Анны. Он был выписан 1 ноября и за эти 4 дня якобы параметры где-то уменьшились, где-то увеличились на 3-4 см, чего просто не может быть, — отмечает Юлия Липинская.

Кроме того, Анна Томилова увидела в документах, что 14 ноября замеры ребенка не делали, о чем свидетельствует заключение, имеющееся в распоряжении участников уголовного дела.

Другие записи также вызывают вопросы у родителей и представителя:

23 ноября на осмотре заведующего отделением уже отмечалось убывание веса ребёнка (при выписке 2067, а на приёме согласно заключению 2060), при этом с момента выписки ребёнка прошло 3 недели. В рекомендациях врач указал лишь то, что нужно придерживаться рекомендациям из Екатеринбурга. Почему госпитализация уже в тот момент не была предложена, непонятно, — недоумевает представитель потерпевших. 
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Что происходило перед смертью малыша

Ребенок умер ночью 24 декабря. 23 декабря никем не были отмечены в заключения синяки на теле ребёнка, поясняет Юлия Липинская. Добавим, что на руках и ногах ребенка гематомы были, и до сих пор его мать не знает, откуда они взялись.

Откуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятноОткуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятно
Откуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятноОткуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятно
Откуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятноОткуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятно
Откуда взялись синяки на теле ребенка, матери до сих пор непонятноОткуда взялись синяки на теле ребенка, матери до сих пор непонятно
Откуда взялись синяки на теле ребенка, до сих пор не понятно. Фото: Анна Томилова

Родители также ознакомились с документами из реанимации, в которых по часам расписаны действия медиков. Так, судя по записям из посмертного эпикриза, которое имеется в распоряжении редакции, состояние ребенка на 23 декабря было расценено как очень тяжелое. После санации, интубации и ИВЛ мешком он был помещен под аппарат ИВЛ.

Во время нахождения в реанимации у малыша отмечалась отрицательная динамика, несмотря на проводимое лечение. В 4 часа утра у малыша началась агония — состояние, предшествующее смерти. Врачи в течение получаса боролись за жизнь ребенка, но реанимационные мероприятия не помогли. Ему констатировали смерть в 4:30.

Представитель потерпевших отметила, что больше всего их удивил один из диагнозов — сепсис, о котором ранее семье не сообщали.

Согласно документам, ребёнок из тяжелого состояния так и не выходил. Могу сказать, что мы пришли в ужас от увиденного, и мать не смогла сдержать слез во время следственных действий, когда прояснились факты, которые ранее не были известны и которые уже давали четкое понимание для семьи, что происходило в день смерти ребёнка и за день до этого, — рассказала Юлия Липинская.

Добавим, что сын Анны Томиловой, судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, родился недоношенным, на сроке 29 недель беременности. Помимо врожденной оперированной глаукомы, у ребенка при рождении диагностировали врожденную пневмонию, тяжелую анемию, церебральную ишемию и ряд других диагнозов. В 2022 году малышу присвоили категорию «ребенок-инвалид» по заболеванию глаз.

Отметим, что данный случай будет разобран на заседании Областной комиссии по детской смертности. Будет проведена оценка организации и качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах наблюдения. Об этом официально заявили в Минздраве Свердловской области. Со стороны Детской городской больницы вся информация конфиденциальна, сообщили в пресс-службе медучреждения Нижнего Тагила.

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