Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Ознакомление с медицинской документацией проходило у следователя в следственном отделе по Тагилстроевскому району по ранее заявленному ходатайству. Представитель потерпевшей отмечает, что, по ее мнению, ведение документации было хаотичным: карта не пронумерована, размещение вклеенных медицинских заключений не соответствует хронологическому порядку.
Сначала были заключения за ноябрь, потом октябрь и все в таком роде. В анализах ребёнка, зачастую отсутствовали даты. Если взять осмотр патронажа, то это отдельная тема. Например, в заключении от 4 ноября параметры ребёнка не соответствовали параметрам ребенка Анны. Он был выписан 1 ноября и за эти 4 дня якобы параметры где-то уменьшились, где-то увеличились на 3-4 см, чего просто не может быть, — отмечает Юлия Липинская.
Кроме того, Анна Томилова увидела в документах, что 14 ноября замеры ребенка не делали, о чем свидетельствует заключение, имеющееся в распоряжении участников уголовного дела.
Другие записи также вызывают вопросы у родителей и представителя:
23 ноября на осмотре заведующего отделением уже отмечалось убывание веса ребёнка (при выписке 2067, а на приёме согласно заключению 2060), при этом с момента выписки ребёнка прошло 3 недели. В рекомендациях врач указал лишь то, что нужно придерживаться рекомендациям из Екатеринбурга. Почему госпитализация уже в тот момент не была предложена, непонятно, — недоумевает представитель потерпевших.
Ребенок умер ночью 24 декабря. 23 декабря никем не были отмечены в заключения синяки на теле ребёнка, поясняет Юлия Липинская. Добавим, что на руках и ногах ребенка гематомы были, и до сих пор его мать не знает, откуда они взялись.
Родители также ознакомились с документами из реанимации, в которых по часам расписаны действия медиков. Так, судя по записям из посмертного эпикриза, которое имеется в распоряжении редакции, состояние ребенка на 23 декабря было расценено как очень тяжелое. После санации, интубации и ИВЛ мешком он был помещен под аппарат ИВЛ.
Во время нахождения в реанимации у малыша отмечалась отрицательная динамика, несмотря на проводимое лечение. В 4 часа утра у малыша началась агония — состояние, предшествующее смерти. Врачи в течение получаса боролись за жизнь ребенка, но реанимационные мероприятия не помогли. Ему констатировали смерть в 4:30.
Представитель потерпевших отметила, что больше всего их удивил один из диагнозов — сепсис, о котором ранее семье не сообщали.
Согласно документам, ребёнок из тяжелого состояния так и не выходил. Могу сказать, что мы пришли в ужас от увиденного, и мать не смогла сдержать слез во время следственных действий, когда прояснились факты, которые ранее не были известны и которые уже давали четкое понимание для семьи, что происходило в день смерти ребёнка и за день до этого, — рассказала Юлия Липинская.
Добавим, что сын Анны Томиловой, судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, родился недоношенным, на сроке 29 недель беременности. Помимо врожденной оперированной глаукомы, у ребенка при рождении диагностировали врожденную пневмонию, тяжелую анемию, церебральную ишемию и ряд других диагнозов. В 2022 году малышу присвоили категорию «ребенок-инвалид» по заболеванию глаз.
Отметим, что данный случай будет разобран на заседании Областной комиссии по детской смертности. Будет проведена оценка организации и качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах наблюдения. Об этом официально заявили в Минздраве Свердловской области. Со стороны Детской городской больницы вся информация конфиденциальна, сообщили в пресс-службе медучреждения Нижнего Тагила.