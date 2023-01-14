Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря

Родители также ознакомились с документами из реанимации, в которых по часам расписаны действия медиков. Так, судя по записям из посмертного эпикриза, которое имеется в распоряжении редакции, состояние ребенка на 23 декабря было расценено как очень тяжелое. После санации, интубации и ИВЛ мешком он был помещен под аппарат ИВЛ.