Программу профилактики нарушений пользования лесом утвердили в Нижнем Тагиле

При этом, следует из постановления администрации Нижнего Тагила, по состоянию на 1 ноября 2022 года лесными участками муниципалитета никто не пользуется, следовательно плановые и контрольные мероприятия не проводятся. Также не осуществлялось и консультирования по вопросам лесного контроля.