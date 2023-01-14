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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Программу профилактики нарушений пользования лесом утвердили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Программа профилактики рисков причинения вреда лесным хозяйствам утверждена в Нижнем Тагиле. Муниципальная администрация планирует информировать и консультировать население ежемесячно на протяжении 2023 года.

Документ с установленной программой профилактики подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. В нем — задачи и сроки, в рамках которых будут проводиться мероприятия лесоохранной направленности. Ответственными за реализацию стратегии выбраны начальник отдела экологии и природопользования Лариса Носовская и главный специалист ведомства Татьяна Орлова.

Предмет муниципального лесного контроля — соблюдение юрлицами, ИП и жителями Нижнего Тагила требований Лесного кодекса РФ и других законодательных актов при обращении с экологическими системами Нижнего Тагила. Ответственные лица проследят, чтобы не возникало нарушений правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, учета древесины, ухода за деревьями и других.

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При этом, следует из постановления администрации Нижнего Тагила, по состоянию на 1 ноября 2022 года лесными участками муниципалитета никто не пользуется, следовательно плановые и контрольные мероприятия не проводятся. Также не осуществлялось и консультирования по вопросам лесного контроля.

Эффективность программы рассчитают на основе показателей эффективности лесного контроля в Нижнем Тагиле. В учет возьмут долю устраненных нарушений, обоснованных жалоб на бездействие контролирующих органов и решенных проблем.

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