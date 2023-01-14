Программу профилактики нарушений пользования лесом утвердили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Документ с установленной программой профилактики подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. В нем — задачи и сроки, в рамках которых будут проводиться мероприятия лесоохранной направленности. Ответственными за реализацию стратегии выбраны начальник отдела экологии и природопользования Лариса Носовская и главный специалист ведомства Татьяна Орлова.
Предмет муниципального лесного контроля — соблюдение юрлицами, ИП и жителями Нижнего Тагила требований Лесного кодекса РФ и других законодательных актов при обращении с экологическими системами Нижнего Тагила. Ответственные лица проследят, чтобы не возникало нарушений правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, учета древесины, ухода за деревьями и других.
При этом, следует из постановления администрации Нижнего Тагила, по состоянию на 1 ноября 2022 года лесными участками муниципалитета никто не пользуется, следовательно плановые и контрольные мероприятия не проводятся. Также не осуществлялось и консультирования по вопросам лесного контроля.
Эффективность программы рассчитают на основе показателей эффективности лесного контроля в Нижнем Тагиле. В учет возьмут долю устраненных нарушений, обоснованных жалоб на бездействие контролирующих органов и решенных проблем.