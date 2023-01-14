Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По данным сервиса Гисметео, в эти дни в Нижнем Тагиле сохранится сильный ветер 15-19 м/с. Среднесуточная температура атмосферного воздуха в выходные достигнет отметки -10 градусов. На следующей неделе, с 16 по 22 января, небо будет либо пасмурным, либо наполовину затянуто тучами.
Штормовое предупреждение в Нижнем Тагиле и городах Свердловской области сохраняется на протяжении двух дней. Сотрудники МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам «101» или «112».