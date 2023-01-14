Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

По данным сервиса Гисметео, в эти дни в Нижнем Тагиле сохранится сильный ветер 15-19 м/с. Среднесуточная температура атмосферного воздуха в выходные достигнет отметки -10 градусов. На следующей неделе, с 16 по 22 января, небо будет либо пасмурным, либо наполовину затянуто тучами.