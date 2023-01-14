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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
На основании прогноза синоптиков, которые обещают в городах Свердловской области (в частности, в Нижнем Тагиле) ветер до 25-27 м/с, сотрудники экстренных служб продлевают штормовое предупреждение на 14–15 января.

По данным сервиса Гисметео, в эти дни в Нижнем Тагиле сохранится сильный ветер 15-19 м/с. Среднесуточная температура атмосферного воздуха в выходные достигнет отметки -10 градусов. На следующей неделе, с 16 по 22 января, небо будет либо пасмурным, либо наполовину затянуто тучами.

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области
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Штормовое предупреждение в Нижнем Тагиле и городах Свердловской области сохраняется на протяжении двух дней. Сотрудники МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам «101» или «112».

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Нижний Тагил#Теплая погода#Пасмурная погода#Прогноз погоды#Ветер#Сильный ветер#МЧС
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