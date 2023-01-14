TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Стала известна причина появление снега в квартире жительницы Невьянска

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Управляющая компания «Мультидом сервис» объяснила, откуда взялся снег в квартире жительницы Невьянска. Сотрудники организации провели работы по устранению причины появления атмосферных осадков внутри жилого помещения.

Когда рабочие пришли в квартиру свердловчанки, они обнаружили нарушения в работе вентиляции. Оказывается, система проветривания помещения практически не действует в условиях закрытых окон. В это же время при слегка приоткрытых окнах воздухообмен в комнатах восстанавливается, сообщили изданию Ура.ру представители «Мультидом сервиса».

На снег в квартире пожаловалась жительница Невьянска
Узнать подробнее

На сегодняшний день снег из жилого помещения жительницы Невьянска убрали, а вентиляцию прочистили 10 января. Пострадавшая из-за осадков стена высыхает и более не течет, в квартире установилась температура в 21 градус. Производятся ремонтные работы.

Читайте также:
На заморозки в общежитии пожаловались студенты из Нижнего ТагилаНа холод в детсаду «как в Антарктиде» пожаловались родители Нижнего ТагилаСогреваемся ходьбой: на холод в квартирах пожаловались жители Соснового Бора
#Снег#Ремонт#Коммунальная авария#Невьянск#Происшествия#Анна Варнакина
Подпишитесь
После отмены спектакля с Назаровым тагильчане меняют билеты на другие концерты
Вчера, 11:02
Преподаватель из Нижнего Тагила сняла фильм про путешествие в Арктику
Вчера, 07:26
Новые окна установят в холодном садике № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей
Вчера, 13:12
Фото главврача ГБ №1 Тагила используют в рекламе телеграм-канала о долголетии
Вчера, 13:46
Шведская стенка рухнула на первоклассницу в школе № 23 в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:59
165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
12 января 10:14