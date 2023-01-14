Стала известна причина появление снега в квартире жительницы Невьянска

Когда рабочие пришли в квартиру свердловчанки, они обнаружили нарушения в работе вентиляции. Оказывается, система проветривания помещения практически не действует в условиях закрытых окон. В это же время при слегка приоткрытых окнах воздухообмен в комнатах восстанавливается, сообщили изданию Ура.ру представители «Мультидом сервиса».