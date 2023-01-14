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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Свердловская область просубсидирует авиамаршруты более чем на 235 миллионов рублей

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
14 авиамаршрутов просубсидирует Свердловская область в 2023 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Сумма, которую выделят из регионального бюджета, составит более 235 миллионов рублей.

В список направлений, которые поддержит регион, входят областные центры Нижегородской, Омской, Ульяновской, Ставропольской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Оренбургской областей, а также столицы республик Северная Осетия и Дагестан, города Тобольск, Барнаул и Магнитогорск. В 2023 году самолеты из аэропорта «Кольцово» будут летать по 25 субсидируемым маршрутам. Остальные направления материально поддержат другие субъекты страны и государственный бюджет.

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Наличие субсидий позволит значительно снизить стоимость билетов. Предварительно, размер скидки будет варьироваться от 25 до 61 процента в зависимости от выбранного маршрута. Рейсы для участия в программе отбирались Росавиацией, сообщает региональный Департамент информационной политики.

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#Свердловская область#Самолет#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Кольцово#Субсидии#Деньги#Евгений Куйвашев#Транспорт#Анна Варнакина
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