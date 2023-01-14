Свердловская область просубсидирует авиамаршруты более чем на 235 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В список направлений, которые поддержит регион, входят областные центры Нижегородской, Омской, Ульяновской, Ставропольской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Оренбургской областей, а также столицы республик Северная Осетия и Дагестан, города Тобольск, Барнаул и Магнитогорск. В 2023 году самолеты из аэропорта «Кольцово» будут летать по 25 субсидируемым маршрутам. Остальные направления материально поддержат другие субъекты страны и государственный бюджет.
Наличие субсидий позволит значительно снизить стоимость билетов. Предварительно, размер скидки будет варьироваться от 25 до 61 процента в зависимости от выбранного маршрута. Рейсы для участия в программе отбирались Росавиацией, сообщает региональный Департамент информационной политики.