«Важные и серьезные» спортивные состязания пройдут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
О подготовке к состязаниям сообщил депутат городской думы Дмитрий Костенников. Со слов парламентария, организаторы осмотрели спортивный зал в школе олимпийского резерва «Уралец», где будут бороться спортсмены, и обговорили нюансы.
Важное и серьезное спортивное мероприятие. Оно пройдет 20–22 января, а мы уже начали к нему подготовку, — сообщил депутат городской думы Нижнего Тагила.
В роли участников продемонстрируют силу несовершеннолетние спортсмены от 10 лет и взрослые борцы. Для того, чтобы вступить в схватку с соперником, в Нижний Тагил съедутся представители различных муниципалитетов Свердловской области. Город, принимающий чемпионат, представляет спортивно-патриотический клуб «Первый».
Кроме того, на соревнованиях в Нижнем Тагиле будет проведена презентация новой для тагильчан спортивной дисциплины.
В рамках этих соревнований будет проходить презентация спортивного метания ножей. В каждой команде будет по 5 человек: двое взрослых и трое детей, — рассказал Дмитрий Костенников корреспонденту TagilCity.ru.
На данный момент прием заявок не окончен: все желающие могут заявить о готовности к состязаниям до 18 января по электронной почте — [email protected]