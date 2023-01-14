«Важные и серьезные» спортивные состязания пройдут в Нижнем Тагиле

В роли участников продемонстрируют силу несовершеннолетние спортсмены от 10 лет и взрослые борцы. Для того, чтобы вступить в схватку с соперником, в Нижний Тагил съедутся представители различных муниципалитетов Свердловской области. Город, принимающий чемпионат, представляет спортивно-патриотический клуб «Первый».