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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

«Важные и серьезные» спортивные состязания пройдут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI

Чемпионат и Первенство УрФО по универсальному бою пройдет в Нижнем Тагиле

Уральские спортсмены встретятся на Чемпионате и Первенстве УрФО по универсальному бою. Дата проведения спортивного мероприятия — с 20 по 22 января в Нижнем Тагиле.

О подготовке к состязаниям сообщил депутат городской думы Дмитрий Костенников. Со слов парламентария, организаторы осмотрели спортивный зал в школе олимпийского резерва «Уралец», где будут бороться спортсмены, и обговорили нюансы.

Важное и серьезное спортивное мероприятие. Оно пройдет 20–22 января, а мы уже начали к нему подготовку, — сообщил депутат городской думы Нижнего Тагила.

В роли участников продемонстрируют силу несовершеннолетние спортсмены от 10 лет и взрослые борцы. Для того, чтобы вступить в схватку с соперником, в Нижний Тагил съедутся представители различных муниципалитетов Свердловской области. Город, принимающий чемпионат, представляет спортивно-патриотический клуб «Первый».

Кроме того, на соревнованиях в Нижнем Тагиле будет проведена презентация новой для тагильчан спортивной дисциплины.

В рамках этих соревнований будет проходить презентация спортивного метания ножей. В каждой команде будет по 5 человек: двое взрослых и трое детей, — рассказал Дмитрий Костенников корреспонденту TagilCity.ru.
Соревнования высокого уровня будут проводить во Дворце спорта в Первоуральске
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На данный момент прием заявок не окончен: все желающие могут заявить о готовности к состязаниям до 18 января по электронной почте — [email protected]

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спорт#Бой#Соревнования#Первенство УрФО#Спортсмены#Эксклюзив
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