Военнослужащий скончался на спецоперации и был похоронен с почестями в Нижней Салде

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Панихида и похороны военнослужащего прошли 10 января в Нижней Салде. О причинах смерти военного неизвестно, однако гибель была героической. Факт кончины свердловчанина подтвердил Верхнесалдинский военный комиссариат.
Ранее стало известно о гибели 23-летнего ефрейтора Михаила Семухина из Полевского. Мужчина получил среднеспециальное образование в 2019 году, а 29 сентября 2022 года военнообязанный отправился на южные рубежи. В рядах ВС РФ служил механиком. Жизненный муть Михаила оборвался в боях под Макеевкой.