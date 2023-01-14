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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Военнослужащий скончался на спецоперации и был похоронен с почестями в Нижней Салде

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Прощание с погибшим на специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации Перевощиковым Максимом Геннадьевичем прошло 10 января в Нижней Салде. Мужчина награжден двумя орденами: «За мужество» и «За отвагу».

Панихида и похороны военнослужащего прошли 10 января в Нижней Салде. О причинах смерти военного неизвестно, однако гибель была героической. Факт кончины свердловчанина подтвердил Верхнесалдинский военный комиссариат.

Максим Перевощиков
Фото: Городской вестник
23-летний ефрейтор из Полевского скончался на СВО
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Ранее стало известно о гибели 23-летнего ефрейтора Михаила Семухина из Полевского. Мужчина получил среднеспециальное образование в 2019 году, а 29 сентября 2022 года военнообязанный отправился на южные рубежи. В рядах ВС РФ служил механиком. Жизненный муть Михаила оборвался в боях под Макеевкой.

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#Погиб#Спецоперация#Верхняя и Нижняя Салда#Операция на Украине#Происшествия#Анна Варнакина#Орден
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