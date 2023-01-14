Военнослужащий скончался на спецоперации и был похоронен с почестями в Нижней Салде

Ранее стало известно о гибели 23-летнего ефрейтора Михаила Семухина из Полевского. Мужчина получил среднеспециальное образование в 2019 году, а 29 сентября 2022 года военнообязанный отправился на южные рубежи. В рядах ВС РФ служил механиком. Жизненный муть Михаила оборвался в боях под Макеевкой.