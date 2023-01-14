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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Жильцы домов на Уктусе в Екатеринбурге остались без тепла и света

Сегодня, 10:38
Фото: ИродЪ Уральский
Со слов местных жителей, ЖК «Тихий берег» по улице Рощинской в Екатеринбурге остался без теплоснабжения и электричества с 05:00 по уральскому времени. В некоторых домах нет и воды. Жильцы рассказывают, что в микрорайоне Уктус случилась коммунальная авария.

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что жителей Екатеринбурга без света оставили строители, но администратор медиаканала информацию опроверг: якобы дорожники начали работать только в 08:00, а проблемы наблюдались тремя часами ранее.

Фото: ИродЪ Уральский
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Сейчас ответственные лица занимаются заменой трансформаторов по всему району. В данный момент информации об устранении проблем с коммуникациями не поступало. Об этом сообщает автор telegram-канала «ИродЪ Уральский».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Коммунальная авария#Мороз#Жалоба#Холод#Отопление#Происшествия
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