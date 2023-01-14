Жильцы домов на Уктусе в Екатеринбурге остались без тепла и света

Со слов местных жителей, ЖК «Тихий берег» по улице Рощинской в Екатеринбурге остался без теплоснабжения и электричества с 05:00 по уральскому времени. В некоторых домах нет и воды. Жильцы рассказывают, что в микрорайоне Уктус случилась коммунальная авария.