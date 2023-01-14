Жильцы домов на Уктусе в Екатеринбурге остались без тепла и света

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что жителей Екатеринбурга без света оставили строители, но администратор медиаканала информацию опроверг: якобы дорожники начали работать только в 08:00, а проблемы наблюдались тремя часами ранее.
Сейчас ответственные лица занимаются заменой трансформаторов по всему району. В данный момент информации об устранении проблем с коммуникациями не поступало. Об этом сообщает автор telegram-канала «ИродЪ Уральский».